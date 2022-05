Alarmujúce problémy s miliardou z plánu obnovy EÚ: Prídeme o nemocnice pre hádky v OĽANO?!

Kto je zodpovedný za meškanie, ktorého výsledkom môže byť medzinárodná blamáž?

Spor o to, kto ohrozuje proces schvaľovania výstavby nových nemocníc a rekonštrukcie tých existujúcich, kreslí ostrú deliacu čiaru nielen v koalícii, ale dokonca v najsilnejšej vládnej strane OĽANO. Proti sebe sa tak už ocitli aj premiér Eduard Heger (46) a minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (52). Kto teda brzdí výstavbu nemocníc a ako z tejto šlamastiky von?

Spor o to, ktoré nemocnice z prostriedkov EÚ schválených v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR postaviť, ktoré zrekonštruovať a ako vôbec nastaviť celý proces posudzovania žiadostí, buble pod povrchom už dlho. Novú dynamiku mu dalo aktuálne vyjadrenie premiéra Hegera, ktorý z nedostatočnej akčnosti obvinil šéfa rezortu zdravotníctva Lengvarského. Keď však do problému vŕtate hlbšie, počet možných vinníkov narastá geometrickým radom. V hre je pritom viac ako miliarda eur, ktorú môže Slovensko dostať od EÚ.

Do kauzy je zamontovaný aj Lengvarského predchodca na ministerstve zdravotníctva Marek Krajčí, ktorý je v poradnom tíme Igora Matoviča. Zároveň má významne ovplyvňovať proces výberu nemocníc. Slovensko sa tak ocitá vo veľkom súboji s časom, keďže ponúkanú obrovskú sumu musí minúť do konca roka 2026. „Veľa sa minulý rok zameškalo, ale s odretými ušami sa dajú stihnúť ešte aj výstavby nových nemocníc. S rekonštrukciami by nemal byť problém,“ hovorí pre Nový Čas Krajčí. Na poplach už bije aj premiér Heger, ktorý verejne vyzval Lengvarského, aby si „pohol“. Lengvarský tvrdí len to, že proces pokračuje.

Proces výstavby a rekonštrukcie nemocníc z plánu obnovy má viac fáz a Slovensko je zatiaľ v podstate na začiatku - pri rozhodovaní o tom, kto tieto peniaze dostane a kto nie. Najbližšie k realizácii to majú zatiaľ rozostavané Rázsochy a nová nemocnica v Martine, ani tie to však nemajú zďaleka isté. Lengvarský nedávno preložil výzvu na predkladanie projektov z apríla až na september, na čo niektorí reagovali s tým, že čerpanie peňazí z plánu obnovy je vážne ohrozené.