Posun na Generálnej prokuratúre v prípade ĽSNS: Rozpustia po odsúdení Kotlebu celú stranu?!

Schyľuje sa k opätovnému rozpusteniu ĽSNS?

Po tom, čo Najvyšší súd SR potvrdil rozsudok proti šéfovi extrémistov Marianovi Kotlebovi (45) z dôvodu sympatií k neonacizmu, sa znovu rozhorela debata o možnom zrušení celej strany. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Tomáš Honz (46), ktorý dozoroval Kotlebov prípad, priznal, že Generálna prokuratúra sa už o vec zaujíma.

Prvýkrát podal žiadosť o rozpustenie ĽSNS ešte predchádzajúci generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Najvyšší súd SR však povedal, že Čižnár neuniesol tzv. dôkazné bremeno. „Dôvodom na zrušenie strany je, že žalovaná strana musí skutočne bojovať proti demokratickému právnemu štátu alebo jeho zrušeniu, čo v tomto prípade nebolo dostatočne preukázané,“ odôvodňoval súd v roku 2019.

Celá procedúra sa však teraz bude zrejme opakovať. Spustilo to odsúdenie šéfa kotlebovcov za sympatie k neonacizmu, za čo dostal šesťmesačnú podmienku so skúšobnou dobou na 18 mesiacov. Vyhol sa tak base, ktorá mu hrozila po prvotnom rozsudku, ale spokojný byť nemôže. Prišiel totiž o dobre platený flek poslanca a napokon mu môžu zrušiť aj stranu. Práve jeho odsúdenie môže byť podľa odborníkov spúšťačom na opätovné podanie žiadosti zo strany generálneho prokurátora. Tentoraz to bude riešiť Maroš Žilinka, ktorý sa už pred svojím zvolením vyjadril, že by posúdil všetky skutočnosti rozhodujúce pre podanie návrhu na zrušenie ĽSNS.