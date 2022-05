Obvinený prominentný advokát Marek Para: Prečo ho poslali späť do kolúznej väzby!

Na slobode pobudol len týždeň. Prominentného advokáta Mareka Paru (43), ktorý zastupoval napríklad Mariána Kočnera (58) či Noberta Bödöra, poslal trojčlenný senát Najvyššieho súdu SR späť do väzby.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Rozhodol tak po tom, čo Paru na slobodu pustil Špecializovaný trestný súd SR s odôvodnením, že v súčasnosti neexistuje dôvod kolúznej väzby. Para bol zadržaný v rovnaký deň ako politici Smeru Robert Fico (57) a Robert Kaliňák (50) a je obvinený z podpory zločineckej skupiny.

Para prišiel na Najvyšší súd v pondelok krátko pred jednou hodinou popoludní. Na tvári mu nebolo badať, že by sa obával verdiktu súdu v jeho neprospech po tom, čo ho pred vyše týždňom prepustili na slobodu po štyroch dňoch vo väzbe. Najvyšší súd SR mal však na kolúznu väzbu v prípade Paru iný názor a senát na čele s Jurajom Klimentom ho poslal späť za mreže, kde už sedí aj Kaliňák.

Parovi tak priamo v pojednávacej miestnosti nasadili putá a odviedli ho do ústavu na výkon väzby. „Obvineného Mareka Paru zobral súd do väzby pre dôvodnú obavu, že by na slobode mohol ovplyvňovať svedkov a mariť vyšetrovanie skutočností dôležitých pre trestné konanie,“ vysvetlila hovorkyňa Alexandra Važanová.

Para je stíhaný za to, že pomáhal zločineckej skupine okolo Norberta Bödöra. Obvinenie v jeho prípade hovorí, že chcel zdiskreditovať a odstaviť od prípadu vyšetrovania ministra Kaliňáka prokurátora špeciálnej prokuratúry Vasiľa Špirka. Sudca Kliment práve Špirka považuje za korunného svedka, zároveň sa odvoláva aj na správy z Threemy Mariána Kočnera, ktoré majú nepriamo potvrdzovať svedecké výpovede. Senát považuje za dôvodné aj závery vyšetrovateľov, ktorí zmapovali Parove návštevy policajného prezídia, kam mal chodiť koordinovať kroky týkajúce sa stíhania Špirka.