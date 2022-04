Trestné stíhanie politika Sme rodina Martina Borguľu: Prečo obvinili Kollárovho poslanca?!

Výpalné alebo úplatok? Odpoveď na túto otázku v prípade poslanca Sme rodina Martina Borguľu (44) budú v najbližších týždňoch riešiť orgány činné v trestnom konaní.

Polícia totiž politika obvinila z prečinu podplácania, keďže dal 50 000 € sprostredkovateľovi, ktorý sa mu vyhrážal zásahom NAKA a diskreditáciou pred verejnosťou.Borguľov prípad sa týka ešte roku 2018, keď zaplatil cez dvoch sprostredkovateľov 50 000 € bývalému funkcionárovi Národnej jednotky finančnej polície Mariánovi Kučerkovi a jeho nadriadenému Bernardovi Slobodníkovi.

Tí si peniaze mali vypýtať za to, že NAKA sa nebude venovať trestnému oznámeniu, ktoré sa týkalo podozrenia v súvislosti so zákazkami v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS). V tom čase sa konala kampaň pred komunálnymi voľbami a Borguľa sa uchádzal o post starostu bratislavského Starého Mesta. Práve 50 000 € ho malo zachrániť pred tým, aby mu do bytu nabehli kukláči a polícia ho zdiskreditovala pred voľbami.

Priznanie

Borguľa sa v stredu k tomu, že 50 000 € odovzdal, priznal. Problémom však podľa neho je, že nešlo o úplatok, ale o výpalné, ktoré od neho žiadala NAKA. Celý príbeh sa odohral na konci leta 2018, keď sprostredkovateľa Petra Petrova kontaktoval policajt Kučerka, aby im Burguľa dal 50 000 eur, za čo sľúbil, že spolu s nadriadeným v NAKA Slobodníkom sa nebudú venovať trestnému oznámeniu v súvislosti s ovplyvňovaním zákaziek v BVS. Borguľa sa bráni, že nevedel, za čo chceli 50 000 €, ale rozhodol sa peniaze zaplatiť.

„Povedal mi, že by bolo dobré, keby som im poslal sumu 50-tisíc eur, lebo že je mediálna kampaň, majú o mne informácie, ktoré mi nešpecifikovali a že v prípade, ak im túto sumu neposkytnem, budem oveľa viac medializovaný. Obával som sa toho, že mi bolo povedané, že mi nabehnú kukláči do bytu, vyvalia mi dvere, môj syn mal 6 rokov, dcéra 4 roky, bývam s mamou, ktorá je 70-ročná dôchodkyňa,“ začína vysvetľovať Borguľa.