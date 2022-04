Výbor rieši žiadosť na vzatie Fica do väzby, expremiér neprišiel: Je to nezmyslené a šialené!

Opozícia sa zhodla, že nemá zmysel sa zúčastňovať na politickom procese, ktorý je nezmyselný a šialený.

V súvislosti so zasadnutím Mandátového a imunitného výboru Národnej rady (NR) SR to vyhlásil šéf Smeru-SD Robert Fico. Výbor sa v stredu zaoberá žiadosťou prokuratúry na vzatie Fica do väzby. "Opozícia je toho názoru, že nemá žiadny zmysel sa zúčastňovať na tomto politickom procese, ktorý je neuveriteľný a šialený," povedal Fico k zasadnutiu výboru.

Za konaním vlády vidí Fico likvidáciu opozície. To je podľa neho dlhodobý cieľ a vláda v ňom chce pokračovať až do najbližších parlamentných volieb. Koalícia tiež podľa neho koná takéto kroky, pretože chce prekryť neschopnosť vlády reagovať na "najakútnejšie veci, ktoré sa na Slovensku dejú, a tiež prekryť šialenstvá, ktoré robí vláda v zahraničnej politike".

Fico zároveň avizoval, že poslanci Smeru-SD budú na mimoriadnej schôdzi hlasovať za odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). Podľa Smeru-SD by mal odstúpiť zo svojej funkcie.

Rokovanie výboru prerušili. Pokračovať má v stredu večer po schôdzi NR SR. Potvrdila to predsedníčka výboru Anna Andrejuvová (OĽANO). Do diskusie vo výbore sú ešte prihlásení traja poslanci. "Dĺžku neviem odhadnúť, lebo ozrejmujú skutočnosti, ktoré niekedy netrvajú jednu minútu," priblížila šéfka výboru. Na rokovaní výboru sa zúčastňujú Ficovi obhajcovia aj prokurátor ÚŠP. Poslanci Smeru-SD sa z rokovania ospravedlnili. Prítomných bolo desať poslancov.

Národná kriminálna agentúra v rámci akcie Súmrak obvinila Fica s exministrom vnútra Robertom Kaliňákom zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa, ako aj pre opakovaný zločin ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva.

Kaliňáka polícia aj zadržala, o jeho vzatí do väzby už rozhodol i Špecializovaný trestný súd v Pezinku. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné, obvinený podal sťažnosť. Prípadné väzobné stíhanie Fica ako poslanca NR SR je možné až po súhlase parlamentu a rozhodnutí súdu.