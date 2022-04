Ficov obhajca vyrazil do boja: Podali sme námietku zaujatosti proti prokurátorom ÚŠP

Obhajoba obvineného expremiéra a poslanca Národnej rady (NR) SR Roberta Fica (Smer-SD) podala námietku zaujatosti proti prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).

Pred stredajším rokovaním mandátového a imunitného výboru parlamentu to uviedol Ficov obhajca David Lindtner. Výbor sa má zaoberať žiadosťou prokuratúry na vzatie Fica do väzby. Hovorí, že ÚŠP je monokratický orgán a po špeciálnom prokurátorovi Danielovi Lipšicovi by mali byť z prípadu vylúčení všetci prokurátori úradu.

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) v rámci akcie Súmrak obvinil Fica a exministra vnútra Roberta Kaliňáka zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa, ako aj z opakovaného zločinu ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva. V prípade sú obvinení aj nitriansky podnikateľ Norbert B. a policajný exprezident Tibor G.

Žiadosťou prokurátora ÚŠP o vzatie poslanca parlamentu Fica do väzby by sa mala NR SR zaoberať vo štvrtok (28. 4.). Prípadné väzobné stíhanie poslanca NR SR je možné až po súhlase parlamentu a rozhodnutí súdu.