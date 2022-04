Sulík vyložil karty na stôl: Ako bude postupovať pri hlasovaní za odvolanie Mikulca SaS

Koaličná strana SaS nebude v parlamente hlasovať za odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO).

Vicepremiér a šéf SaS Richard Sulík to povedal novinárom počas stredajšieho rokovania vlády. Ak by malo prísť k odvolaniu ministra vnútra, bol by to podľa neho vážny koaličný problém. Nekonkretizoval, či sa poslanci SaS zdržia hlasovania alebo budú hlasovať proti odvolaniu Mikulca. Zdôraznil, že nechcú rozbíjať koalíciu. "Je stabilná, funkčná. Chceme dovládnuť," dodal.

V súvislosti s medializovaným obvinením poslanca Sme rodina Martina Borguľu podľa neho "určite žiadna koaličná kríza nevznikne". Podotkol, že majú vyšetrovatelia rozviazané ruky a treba ich nechať robiť si svoju prácu.

Mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu Mikulca inicioval opozičný Smer-SD. Najnovšie ministrovi opozícia vyčíta medializované informácie o jeho údajnom priamom zasahovaní do "živých" trestných vecí. Mimoriadna schôdza sa má začať v stredu od 14.00 h.

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) mal v rámci minulotýždňovej akcie Inferno - 8. kruh obviniť aj Borguľu. Polícia doplnila, že medzi obvinenými je aj poslanec NR SR. Meno však nekonkretizovala. V rámci akcie obvinil vyšetrovateľ dokopy päť fyzických a jednu právnickú osobu. Akcia podľa polície súvisela s dokumentovaním korupčnej trestnej činnosti.