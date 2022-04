Ako reaguje koalícia: SaS považuje Borguľu za problémového človeka, Vetrák hovorí o podozreniach

Koaličná SaS považuje poslanca Národnej rady (NR) SR zo Sme rodina Martina Borguľu za problémového človeka.

V súvislosti s jeho medializovaným obvinením pripomína zásadu "padni komu padni". Poslanec za OĽANO Milan Vetrák pripomenul podozrenia o Borguľovi ešte z čias jeho pôsobenia v komunálnej politike.

"Padni komu padni je zásada, ktorá má platiť aj v prípade koaličných poslancov. Čo sa týka konkrétne pána Borguľu, tak my sme sa už po voľbách vyjadrili, že tento človek je pre nás problémový. Veríme však, že vyšetrovatelia konajú nezávisle a na základe dôkazov," uviedol v stanovisku SaS hovorca Ondrej Šprlák.

Vetrák považuje obvinenie Borguľu za vážnu vec. Už v komunálnej politike bol podľa jeho slov známy tým, že bol zapojený do "rôznych biznisov, z ktorých, ako sa ukazuje, niektoré išli za hranu zákona". Vetrák nevie povedať, nakoľko sú obvinenia oprávnené, pripomenul prezumpciu neviny.

Ak by išlo o poslanca OĽANO a podozrenia z korupcie, nevedel by si Vetrák predstaviť jeho ďalšie fungovanie v klube a parlamente. Sme rodina by sa podľa Vetráka malo situáciou zaoberať. A to aj z pohľadu ďalšieho fungovania koalície, aby nemohla byť označovaná za korupčnú preto, že si nevie urobiť poriadok s poslancami podozrivými z korupcie.

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) mal v rámci minulotýždňovej akcie Inferno - 8. kruh obviniť aj Borguľu. Polícia doplnila, že medzi obvinenými je aj poslanec NR SR. Meno však nekonkretizovala. V rámci akcie obvinil vyšetrovateľ dokopy päť fyzických a jednu právnickú osobu. Akcia podľa polície súvisela s dokumentovaním korupčnej trestnej činnosti.

Sme rodina za Borguľom stojí. Poslanec hovorí, že v kauze figuruje ako poškodený a doteraz mu nebolo o jeho obvinení oficiálne nič doručené.