Rušný deň v NAKA: Prečo chce prokurátor väzbu Fica? Šéf Smeru zahájil po výsluchu protiútok

Podávali si kľučky na dverách. Po tom, čo vyšetrovateľ obvinil špičky Smeru z vytvorenia zločineckej skupiny, sa začal reťazec výpovedí a súdnych pojednávaní.

Zatiaľ čo Robert Kaliňák (50) sedí v kolúznej väzbe a čaká ešte na posúdenie Najvyšším súdom SR, jeho stranícky šéf Robert Fico (57) sa ukázal v NAKA. V budove policajného prezídia sa zúčastnil na výsluchu, aby povedal svoju verziu udalostí, ktoré viedli k jeho obvineniu. Okrem neho sa tam však objavili aj oligarcha Norbert Bödör či prokurátor Vasil Špirko.

Fico dorazil na známu bratislavskú adresu presne o deviatej ráno. Vnútri s policajným vyšetrovateľom sa však zdržal len krátko, keďže neskôr vysvitlo, že odmietol vypovedať. „Uviedol zásadnú skutočnosť, že nerozumie, čo mu je kladené za vinu,“ povedal Ficov advokát David Lindtner. Fico neskôr na tlačovke útočil na vyšetrovateľa prípadu Jaroslava Vereščáka či sudcu Miroslava Mazúcha, ktorý rozhodol o väzbe pre Kaliňáka.

„Môžem vám povedať o tom sudcovi, ako sa pozná s tým prokurátorom, ako spolupracovali na jednom pracovisku,“ hovoril Fico s tým, že vyšetrovateľ na neho pozeral na výsluchu ako výr. „Matovičov pes Lipšic dal všetko pripraviť,“ bráni sa Fico. Skutky opísané vo svojom obvinení považuje za politickú prácu. Ráta však s tým, že si oblečie tepláky, keďže ho parlament vydá na väzobné stíhanie.

V žiadosti prokuratúry o vydanie Fica sa píše, že ho chce vo väzbe preto, že nevykonával len politickú prácu. „Snaha prezentovať spôsob činnosti uzavretého a konšpiratívnym spôsobom fungujúceho spoločenstva skutkovo vymedzeného v bode 1 uznesenia o vznesení obvinenia ako klasickú politickú prácu v politickom súboji naráža na zásadné limity,“ napísal prokurátor Ladislav Masár.

Podľa neho možno vidieť to, že jednotliví nominanti v riadiacich pozíciách Policajného zboru a Finančnej správy SR boli dosadení len z titulu ich lojality. „Nemali konať len vo verejnom záujme, ale v podstate poslúchali v uzavretom konšpiračnom spoločenstve pokyny najvyššie vertikálne postavených členov skupiny,“ píše. Prokurátor chce šéfa Smeru vo väzbe, lebo podľa neho môže mariť vyšetrovanie a pôsobiť na svedkov, a to len „limitovaný čas“ s tým, že rozpis výsluchov svedkov je naplánovaný do konca mája.