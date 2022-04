Polícia obvinila Martina Borguľu zo Sme rodina: Čoho sa mal dopustiť? Poslanec reaguje

Po Ficovi s Kaliňákom majú nasledovať aj ďalší.

Podľa policajného prezidenta Štefana Hamrana (46) vznáša polícia obvinenia voči ďalšej vysoko exponovanej osobe z politiky. Tentoraz by však malo ísť o predstaviteľa koalície, čo podľa Hamrana dokazuje, že polícia je apolitická. Obvinený z prečinu podplácania má byť po novom poslanec Sme rodina Martin Borguľa, on sa bráni, že išlo o jeho vydieranie.

Hamranovo vyjadrenie, že polícia je na stope ďalšiemu politikovi, zaznelo v utorok v relácii Na telo plus televízie Markíza, podobnú informáciu však mal komunikovať aj na neverejnom zasadnutí parlamentného výboru, na ktorom bol spolu s obvineným guvernérom NBS Petrom Kažimírom. Po nedávnom vznesení obvinenia voči špičkám opozičného Smeru Robertovi Ficovi a Robertovi Kaliňákovi by tentoraz malo ísť o koaličného politika.

„Teraz som sa dozvedel, že v týchto dňoch vznášame obvinenie ďalšej politicky exponovanej osobe,“ povedal Hamran. Na otázku, či ide o politika z koalície alebo opozície, odpovedal policajný šéf jednoznačne. „Z koalície. To znamená, že polícia má naozaj ruky rozviazané,“ uviedol Hamran s tým, že meno tohto politika zatiaľ ani sám nepozná.

„Neviem, kto to je, pretože sa nepýtam. Najmä vo svetle udalostí, ktoré sa tu udiali v minulosti, sa nemienim dať zatiahnuť do takýchto politických sporov, že policajný prezident sa dozvedá informácie, na ktoré inak nemá právo,“ vysvetlil. Na túto informáciu a na to, či netušia, o koho by mohlo ísť, sme sa pýtali aj lídrov všetkých štyroch koaličných strán. Ozval sa Richard Sulík, ktorý tvrdí, že netuší, o koho ide.