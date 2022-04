Rast cien, aký tu nebol 22 rokov! Čaputová varuje: Vyplácanie jednorazových príspevkov môže naštartovať inflačnú špirálu

Neadresné opatrenia proti zdražovaniu, ako je znižovanie dane z pridanej hodnoty (DPH) alebo plošné vyplácanie jednorazových príspevkov, by mohli naštartovať inflačnú špirálu.

Na sociálnej sieti na to upozornila prezidentka SR Zuzana Čaputová. Lepším nástrojom by bol podľa nej príspevok na bývanie ako opakovaná adresná dávka, ktorá by pomohla s rastom cien bývania práve pre najviac zraniteľné skupiny.

Hlava štátu upozornila na to, že podľa analytikov bude rast cien pokračovať, pričom najviac ukrojí z rozpočtov nízkopríjmových domácností. „Je preto najvyšší čas, aby svoje riešenie vláda predstavila," uviedla Čaputová.

Na dvojcifernú medziročnú infláciu 10,4 % z marca podľa prezidentky upozornil Inštitút finančnej politiky Ministerstva financií SR pred piatimi dňami. Situácia, ktorá tu bola pred vojnou, v dôsledku pandémie a rastu cien energií sa po ruskej invázii na Ukrajinu ešte zhoršila. Takýto rast spotrebiteľských cien zaznamenáva Slovensko prvýkrát po 22 rokoch. Najviac rástli ceny energií, bývania a potravín.