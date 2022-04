Zmena v Progresívnom Slovensku: Kto nahradí Bihariovú v čele hnutia?

Jediným kandidátom na predsedu Progresívneho Slovenska (PS) bude podpredseda Európskeho parlamentu Michal Šimečka.

Ako informuje riaditeľ komunikačného oddelenia PS Radovan Choleva, súčasná predsedníčka hnutia Irena Bihariová kandiduje na post podpredsedníčky PS.

"V Progresívnom Slovensku to nikdy nebolo o jednom človeku a ja tiež nie som prilepená na stoličke predsedníčky. Vojna na Ukrajine spôsobila, že témy zahraničnej politiky sú a v najbližšom čase budú vo verejnom priestore kľúčové, preto považujem Michala Šimečku za najvhodnejšieho predsedu nášho hnutia," uviedla Bihariová. Svoje kvality podľa nej dokázal aj nedávnym získaním prestížneho postu podpredsedu Európskeho parlamentu a považuje ho za svojho prirodzeného nástupcu, ktorý povedie hnutie do najbližších volieb. Bihariová sa chce ako podpredsedníčka venovať najmä sociálnym a ľudskoprávnym témam, na ktoré by podľa nej v čase rastúcej inflácie, poddimenzovaného sociálneho systému a nárastu extrémizmu malo dávať PS ešte väčší dôraz.

Otvoriť galériu Michal Šimečka Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

„Slovensko čaká neskutočne náročné obdobie – pokračujúca vojna na Ukrajine a obrovská geopolitická neistota, skokové zdražovanie potravín, energií a bývania, stúpajúca nevraživosť v spoločnosti. Robert Fico s fašistami to všetko zneužívajú a parlamentné voľby 2024 budú v skutočnosti zápasom o demokraciu a európsku budúcnosť Slovenska. Som presvedčený, že ak má tento zápas Slovensko vyhrať, bude potrebovať silné PS,“ vyhlásil Šimečka. Ako podpredseda Európskeho parlamentu preto využije všetky svoje kontakty, skúsenosti a možnosti, aby demokracia a európska budúcnosť Slovenska „odolali hrozbám extrémistov a populistov“.

Šimečka chce ako predseda PS vybudovať hnutie, ktoré dôrazne háji liberálne hodnoty, prozápadné smerovanie a boj proti klimatickej kríze, ale má aj kvalitný ekonomický, zdravotnícky či vzdelávací program, a odborníkov a odborníčky na celú paletu tém, ktoré trápia ľudí na Slovensku. Ako sa uvádza v tlačovej správe PS, Šimečka sa poďakoval doterajšej predsedníčke hnutia Irene Bihariovej za jej prácu a úsilie, ktorým sa výrazne zasadila o etablovanie PS ako stabilnej súčasti slovenskej politickej scény.

Na pozíciu podpredsedníčok a podpredsedov hnutia kandiduje okrem Bihariovej aj Zora Jaurová, Lucia Plaváková, Martin Hojsík, Michal Truban a Tomáš Valášek. Na 12 pozícií členiek a členov Predsedníctva kandiduje dovedna 30 kandidátiek a kandidátov. Snem PS sa uskutoční v sobotu 7. mája v Bratislave.