Vojna medzi extrémistami, Kotleba brojí proti uhríkovcom: Mazurek by bezo mňa oberal jablká!

Šéf fašistickej ĽSNS neprežíva práve najšťastnejšie obdobie.

Marian Kotleba (45) prišiel o post poslanca a opätovne sa začína riešiť možné súdne rozpustenie jeho partaje. Evidentne v nie najlepšom rozpoložení tak útočí už nielen na tradičných politických protivníkov či médiá, ale najnovšie si zobral na mušku aj svojich dlhoročných súpútnikov. Vmietol im do tváre, že ich dlhé roky podporoval, a oni mu teraz ani nevedia napísať. Čo všetko vytiahol Kotleba na Milana Uhríka a Milana Mazureka a čo mu na to odkazujú oni?

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Kotleba stále trvá na tom, že sumou 1 488 eur, ktorú rozdával rodinám so znevýhodnenými deťmi, nevyjadroval sympatie k neonacizmu. Najvyšší súd sa však jeho argumentmi nedal presvedčiť a vymeral mu trest vo výške 6 mesiacov s podmienečným odkladom na rok a pol. Kotleba však prichádza aj o mandát poslanca a je otázne, či bude môcť kandidovať v prípadných riadnych parlamentných voľbách. Svoju zlosť si tak začal vybíjať nielen na svojich tradičných nepriateľoch, ako sú médiá či politici odsudzujúci fašizmus, ale zaútočil už aj na svojich dlhoročných súkmeňovcov.

Odídencom z jeho ĽSNS, ktorí si založili konkurenčné hnutie Republika a štylizujú sa do podoby umiernenejších radikálov, vmietol do tváre, že ho po odsudzujúcom rozsudku vôbec nepoľutovali. „Čakal som, že mi aspoň napíšu chlapci, ktorí sa po mojom chrbte dostali za poslancov do Národnej rady,“ poťažkal si Kotleba. Z Republiky, ktorú Kotleba premenoval na „Repliku“, sa mu údajne neozval nikto. „Nenapísal Milanko Uhrík, ktorý sa vďaka našej strane stal europoslancom, vďaka čomu zarobí takmer milión eur. To ma však až tak neprekvapilo, pretože s Uhríkom sme kamaráti nikdy neboli,“ pokračoval Kotleba.