Odvolávanie ministra Mikulca: Čo všetko má na rováši!

Pod ministrom vnútra Romanom Mikulcom (50) sa opäť triasla stolička.

Odvolávať ho chcel opozičný Smer-SD a ten na to však spolu s ostatnými stranami nedisponuje dostatočnou silou. Mikulec čelí kritike pre spornú zmluvu pre súkromníka, ktorému prenechal starostlivosť o časť utečeneckej krízy. Ten si najal spoločnosť, ktorá blízko spolupracovala s OĽaNO na volebnej kampani.

Zmluva za 2,5 mil. €

Mikulec mal tentoraz padnúť pre zmluvu s firmou Dustream production, ktorú ministerstvo poverilo manažovaním utečeneckej krízy. Rámcová zmluva bola uzavretá na celkovú sumu 2,5 milióna eur. Minister čelil kritike za to, že firmu, ktorá mala doteraz skúsenosti len s organizáciou koncertov a spoločenských podujatí, vybrali priamo, bez výberového konania.

Rezort kritizovali aj za to, že na podobnú úlohu nedisponuje vlastnými ľuďmi, ktorí by úlohu zabezpečili v rámci plnenia svojich pracovných úloh. Mikulec najprv tvrdil, že mu firmu odporučili mimovládky, napokon však priznal, že to bol majiteľ GD Identity a premiérov známy.

Vojna policajtov

Opozícia sa usilovala o zosadenie Mikulca viackrát aj minulý rok. Parlament hlasoval o vyslovení nedôvery ministrovi v júni a potom v septembri 2021. Dôvodom bola tzv. vojna policajtov. Šéf rezortu v júni pri svojom odvolávaní povedal, že na Slovensku sa nekoná žiadna vojna policajtov a bezpečnostný systém nie je rozvrátený. Situáciu, keď si jednotlivé policajné zložky a vyšetrovateľské tímy robili akoby naprieky, čo navonok pôsobilo dojmom chaosu a nekompetentnosti, pripísal na vrub tomu, že orgány činné v trestnom konaní mali konečne rozviazané ruky.

Pochybenia pri pandémii

Štát čelil od začiatku pandémie COVID-19 kritike, že ju nezvláda. Výhradám a ostrým útokom sa nevyhli nielen premiér Igor Matovič (48) a minister zdravotníctva Marek Krajčí (48), ale výčitky padali aj na adresu Mikulcovho rezortu. Minister musel odrážať útoky za nezvládnutie situácie pri masovom testovaní, keď dochádzalo k chaosu a dlhému čakaniu v radoch, ako aj za kolaps dopravy počas Veľkej noci 2020, keď policajti kontrolovali vodičov osobných áut na hraniciach okresov, keďže pohyb medzi okresmi bol kvôli pandémii zakázaný.

Kritika hovorkyne

Najprv mu vyčítali, že ju protežuje, nakoniec od neho sama odišla pre údajné nezhody. Riaditeľka tlačového odboru ministerstva vnútra Barbora Túrosová (34) sa stala známou vďaka partnerstvu s ministrom obrany Jaroslavom Naďom. To sa po šiestich rokoch skončilo a zostal im z neho syn Adam.

Túrosová nedávno prekvapila tým, že pozíciu hovorkyne na rezorte vnútra sama opustila. „Po dlhšom zvažovaní som sa rozhodla zmeniť pracovné prostredie z dôvodu pretrvávajúcich rozdielnych pohľadov na spôsob a mieru komunikácie,“ vyjadrila sa diplomaticky. Podľa informácií Nového Času boli medzi ministrom a jeho hovorkyňou už dlhšie komunikačné problémy.