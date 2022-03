Putinova invázia dopadne na naše peňaženky: Zdražie plyn na budúci rok o 60 %?

Bude to ešte ťažké! Invázia Vladimira Putina (69) na Ukrajinu má masívny dosah aj na Slovákov.

Ako najväčší problém vyzerá energetická závislosť od Ruska v prípade plynu. Ani optimisti spomedzi analytikov si nemyslia, že by sme sa dokázali bez problémov odpojiť v priebehu niekoľkých mesiacov a odoberať plyn od iných dodávateľov. Práve nedostatok dôležitej suroviny má za následok jej výrazné zdražovanie na burze a aj slovenský Úrad pre reguláciu sieťových odvetví otvorene hovorí, že nás čaká výrazné zdraženie.

Vojenská invázia Putina, pri ktorej zabil tisícky nevinných Ukrajincov, má aj sekundárny vplyv na slovenské domácnosti. Európa sa chce čo najskôr odstrihnúť od ruských surovín, aby nefinancovala vojenské chúťky jej najvyšších predstaviteľov, no ide to ťažšie, ako by si všetci predstavovali.

Celú situáciu navyše komplikujú vyhrážky Putina o tom, že plyn zastaví napriek tomu, že by to znamenalo škrt cez jeho rozpočet, keďže ruská ekonomika je od predaja plynu závislá minimálne z jednej tretiny. Po tom, čo v utorok hovoril Kremeľ o tom, že pokiaľ Západ nebude platiť v rubľoch, tak nebude žiadny plyn, už zmierňuje rétoriku. Nebudú požadovať, aby sme im od apríla platili v ich nestabilnej mene.

Odvolávajú sa na technologické hľadisko, z ktorého by malo ísť o dlhší proces. Podľa hovorcu Putina Dmitrija Peskova majú ruská vláda, centrálna banka a plynárenská spoločnosť Gazprom v piatok predložiť návrh, ako by mali platby v rubľoch prebiehať. Západ už odpovedal, že nech Rusi nič také nečakajú, keďže to nemajú ani v dlhodobých zmluvách.

Odhady expertov

V tejto situácii ekonomickí analytici vopred varujú, že Slovensko čaká budúci rok rapídne zvýšenie cien plynu. Inštitút finančnej politiky (IFP) pri ministerstve financií uvádza, že ceny plynu by mohli od januára vyskočiť o 60 %. Predpovedá to aktuálny rast tejto energetickej komodity na burze, z ktorej sa následne vyratúva cena plynu.

„Vojna na Ukrajine spolu so zvýšením dopytu po tovaroch z dôvodu pandémie výrazne zdvihla ceny budúcich kontraktov energetických komodít. To povedie k zvýšeniu cien plynu a tepla pre domácnosti aj v roku 2023,“ píše IFP. Práve drahé energie budú ťahať nahor aj samotnú infláciu, čiže zdražovanie tovarov.