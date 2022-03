Problémy pre nezvládnutú prípravu na utečeneckú krízu: Mikulcovu zákazku preverí kontrolný úrad

Posvietia si na to kompetentní. Minister vnútra Roman Mikulec (50) čelí problémom pre nezvládnutú prípravu na utečeneckú krízu po napadnutí Ukrajiny Rusmi.

Situáciu čiastočne rieši súkromnou spoločnosťou, ktorá dostala na starosti manažovanie dočasných útočísk v Humennom a Michalovciach. To, že sa ako subdodávateľ na tom podieľa firma blízka OĽaNO, preverí Úrad pre verejné obstarávanie.

Mikulec najal firmu Dustream production, ktorá má za maximálne 2,5 milióna eur zabezpečiť komplexný manažment utečeneckej krízy z Ukrajiny. Tá si ako subdodávateľa na koordinátorov vybrala spoločnosť GD Identity, ktorej majiteľ Július Slovák zabezpečoval volebnú noc OĽaNO. Mikulec tvrdí, že súkromník bol nevyhnutný, pretože štát nemá dostatočné kapacity vyrovnať sa s takým množstvom vojnových odídencov z Ukrajiny. Prízvukuje, že krízu naďalej riadi štát cez hasičov a políciu, no súkromníci mu vedia pomôcť s organizačnými vecami v krátkom čase.

„V rámci tímu bol prítomný aj pán Slovák, ktorý sa vyjadril, že vie o spôsobe, ako by sa to vedelo zabezpečiť. My sme potrebovali okamžite stany, platformy, rôzne veci, ktoré tu vidíte. Štát mal už v tom čase všetky veci, ktoré mohol využiť, v teréne,“ tvrdil Mikulec s tým, že doteraz minuli okolo 200-tisíc eur, pričom firma GD Identity vykonala práce za 2-tisíc eur. Poslanec Hlasu Richard Raši v Na telo opisoval aj zmluvu s firmou KLS zo Žiliny na nákup 500 poschodových postelí po 246 € a 1 000 matracov po 114 €, čo považuje za dvojnásobne predražené.

Do veci sa zapojí aj Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý preveruje medializované informácie týkajúce sa štátnej zákazky na pomoc utečencom. Potvrdil to predseda ÚVO Miroslav Hlivák pre Denník N. Minister Mikulec trvá na tom, že zákon pri zákazke neporušil a vec konzultoval s ÚVO.

Hlivák tvrdí, že ministerstvu len vo všeobecnosti vysvetlili, čo zákon vyžaduje, aby mohli uzavrieť zákazku priamo bez súťaže. „Tento všeobecný výklad zákona si však nikdy nemožno zamieňať s konštatovaním, že konkrétny nákup je zákonný, keďže to úrad zistí vždy až v kontrole po exaktnom preverení všetkých skutočností,“ povedal šéf ÚVO. Mikulec bude čeliť odvolávaniu v parlamente na žiadosť opozície.