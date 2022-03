Čo si myslí Šeliga o Mikulcovom riadení ministerstva? Diplomatická odpoveď

Poslanec Národnej rady (NR) SR zo strany Za ľudí Juraj Šeliga očakáva od ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) vysvetlenie v súvislosti s utečeneckou krízou a zazmluvnenými firmami.

O tom, či je Mikulec schopný riadiť rezort vnútra, sa podľa Šeligových slov budú rozprávať interne. Skonštatoval, že pri ministrovi vnútra ide o nomináciu hnutia OĽANO, ktoré za to nesie plnú zodpovednosť. Situáciou sa majú zaoberať aj na koaličnej rade.

Šeliga považuje za kľúčové, aby sa ľudia dozvedeli pravdu a aby minister zodpovedal všetky otázky. "Len to nás môže posunúť ďalej. Ak niekto pochybil, musí vyvodiť zodpovednosť. Nechcem robiť rýchle závery. Rozumiem, že opozícia z toho robí tému. Počkám na tlačovú konferenciu. Verím, že to minister vysvetlí takým spôsobom, aby to bolo zrozumiteľné pre všetkých," skonštatoval. Ak sa však ukáže, že to nie je vysvetliteľné, Šeliga verí, že aj premiér Eduard Heger (OĽANO) sa k tomu postaví čelom. "Ak zlyhal nejaký úradník, nech je úradník braný na zodpovednosť. Ak zlyhal minister, nech je minister braný na zodpovednosť," povedal.

Na otázku, či Mikulec zvláda situáciu, odpovedal, že sa snaží najlepšie, ako vie. "Situácia je mimoriadne ťažká. Výhrady k práci Mikulca si komunikujeme interne," poznamenal s tým, že ak je nejaký problém, komunikujú o tom a Mikulec to rieši. "Teraz je dôležité, aby bol schopný odpovedať na všetky otázky," podotkol.

Mikulca chce odvolávať opozičný Smer-SD. Kritizuje, že minister riadenie krízy zveril súkromným firmám, ktoré majú byť blízke hnutiu OĽANO a zazmluvnené boli priamym zadaním bez transparentného verejného obstarávania. Opozícia tvrdí, že Mikulec sa zbavuje zodpovednosti za krízu, hoci mal dostatočný čas na prípravu a koordináciu s ostatnými členmi vlády či samosprávami.