Predseda poslaneckého klubu OĽANO o Mikulcovi: Všetky veci musí vysvetliť

Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš očakáva od ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) jasné, transparentné a pravdivé vysvetlenie situácie v súvislosti s firmami, ktoré majú zabezpečovať pomoc pri utečeneckej kríze.

Na otázku, či si vie predstaviť jeho výmenu, odpovedal, že počká na ohlásenú tlačovú konferenciu a vysvetlenie situácie. Poslanec za Smer-SD Boris Susko si myslí, že Mikulcovi sa situáciu vysvetliť nepodarí. Trvá na to, že utečeneckú krízu má riadiť štát a nie súkromná firma s úplne iným zameraním svojho podnikania.

"Všetky veci musí minister vysvetliť. Na druhej strane chápem, že ak vám horí dom, máte utečeneckú krízu, chodí cez hranice 15.000 až 20.000 ľudí dennodenne a nevie to zabezpečiť personál, ktorý tam je, nie je čas robiť súťaže, trojmesačné verejné obstarávania a čakať," povedal Šipoš. Vie pochopiť, ak sa minister snažil vybrať ľudí, ktorým dôveruje a o ktorých vie, že situáciu zvládnu. "Na druhej strane to musí byť jasne, transparentne vysvetlené," podčiarkol s tým, že verejnosť musí dostať odpovede. Na otázku o výmene Mikulca odpovedal, že verí v záujem ministra konať s najlepším vedomím a svedomím s cieľom zvládnutia utečeneckej krízy.

To, že sú to firmy, ktoré sú nejakým spôsobom spriaznené s vládnymi stranami, je jedna vec. Ale druhá vec je, že je to aj otázka samotnej filozofie, že dal takúto vec spravovať súkromnej firme," reagoval Susko. Namieta, že pri celoplošnom testovaní sa zapojili samosprávy a štátne orgány, no pri utečeneckej kríze, ktorú mal primárne riešiť štát, sa situácia zverila súkromnej firme za obrovské peniaze. "Toto považujeme za absolútne nemysliteľné. Toto je zodpovednosť štátu, má to riadiť štát a nie to dať nejakej súkromnej firme, ktorá má v predmete podnikania niečo úplne iné," hovorí Susko.

Mikulca chce odvolávať opozičný Smer-SD. Kritizuje ho za to, že riadenie krízy zveril súkromným firmám, ktoré majú byť blízke hnutiu OĽANO a zazmluvnené boli priamym zadaním bez transparentného verejného obstarávania. Opozícia tvrdí, že Mikulec sa zbavuje zodpovednosti za krízu, hoci mal dostatočný čas na prípravu a koordináciu s ostatnými členmi vlády či samosprávami.