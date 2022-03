Kľúčový samit NATO v Bruseli mesiac po vypuknutí invázie: Dohoda na bojovej skupine na Slovensku!

Dôležité stretnutie o našej bezpečnosti.

Lídri NATO vrátane slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej (48) sa stretli v Bruseli presne mesiac po začiatku invázie Ruska na Ukrajinu. Jednou z hlavných tém bolo aj Slovensko, na ktorého území má vzniknúť jedna zo štyroch bojových skupín Aliancie. NATO sa tak dohodlo na akomsi zresetovaní bezpečnostnej a obrannej stratégie na východnom krídle.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Okrem Slovenska vzniknú bojové skupiny v Bulharsku, Rumunsku a Maďarsku. „Kľúčovou úlohou NATO je chrániť a brániť všetkých spojencov. Našu (vojenskú) prítomnosť na východnom krídle Aliancie sme už zvýšili. Lídri NATO budú hovoriť o zresetovaní našej bezpečnostnej a obrannej stratégie z dlhodobého hľadiska a prvým krokom k tomuto cieľu je vytvorenie štyroch nových bojových skupín vo východnej časti Aliancie,“ oznámil šéf NATO Jens Stoltenberg.

Okrem toho Ukrajine poskytneme ďalšie zbrane, aby sa mohla brániť, do konfliktu sa však NATO nezapojí. Na samit do Európy prišiel aj americký prezident Joe Biden, ktorý plánuje navštíviť Poľsko, a neoficiálne sa špekulovalo, že by sa na poľsko-ukrajinských hraniciach mohol stretnúť s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

40 000 vojakov

Ako budú vyzerať štyri nové bojové skupiny? Budú dopĺňať existujúce bojové sily v troch pobaltských krajinách a Poľsku, čím sa zvýši počet takýchto skupín na osem - od Baltského až po Čierne more. Slovenský parlament už pred pár dňami schválil prítomnosť 2 100 vojakov u nás. Slovenskú jednotku má tvoriť do 600 českých, do 200 holandských, do 100 poľských a slovinských, do 400 amerických a do 700 nemeckých vojakov. Časť z nich už prichádza aj s vojenským vybavením, ktoré zahŕňa superdrahé obranné protivzdušné zbrane Patrioty.

Lídri súhlasili aj s tým, že sa Ukrajine poskytnú vojenské dodávky vrátane protitankových, protivzdušných obranných systémov a bezpilotných lietadiel. „Aktivovali sme obranné plány NATO, rozmiestnili sme zložky síl rýchlej reakcie NATO a umiestnili 40 000 vojakov na naše východné krídlo,“ povedal Stoltenberg po niekoľkohodinovom zasadnutí. Na zemi bude po novom podstatne viac síl vo vyššom stave pripravenosti a vo vzduchu bude nasadených viac prúdových lietadiel. Na mori zase budú nepretržite pôsobiť bojové skupiny, ponorky či bojové lode.