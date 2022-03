Fico sa postavil na stranu Blahu a pení: Prezidentka urobila bezprecedentný krok

Prezidentka SR Zuzana Čaputová urobila bezprecedentný krok proti slobode prejavu a posúva Slovensko na nedemokratickú cestu.

Tvrdí to predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico v súvislosti s jej vyjadrením na adresu podpredsedu strany Ľuboša Blahu. TASR o tom informoval hovorca strany Ján Mažgút. "Ľuboš Blaha má v súlade s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva právo v politickej diskusii používať nadnesené, expresívne vyjadrenia, ktoré vychádzajú zo správania sa prezidentky," konštatuje Fico.

Fico je presvedčený, že ak sa v čase vládnej krízy po záhrade Prezidentského paláca slobodne a opakovane prechádza americká ambasádorka, má strana "právo to šťavnato okomentovať". Ak prezidentka podľa neho rýchlo podpíše obrannú zmluvu medzi Slovenskom a USA, výhodnú pre USA, má strana právo ju v politickom dialógu nazvať vlastizradkyňou. Strana je tiež podľa svojho lídra zhrozená z rozširujúcej sa cenzúry. Kritizuje tiež "zatváranie" médií, ktoré sú voči nej kritické a to, že "zatvára ústa opozičným politikom."

Prezidentka vo štvrtok informovala, že okresný súd nariadil Blahovi neodkladne sa zdržať zverejňovania a šírenia nepravdivých informácií o nej a zároveň ich má odstrániť z jeho statusov. Prezidentka zároveň pripomenula, že ani sloboda prejavu nie je bezbrehá a nesie so sebou zodpovednosť, čo podľa nej potvrdil aj súd.

Poukázala na to, že verbálne útoky, na ktoré reagovala, sú o to závažnejšie, že nevychádzajú z faktov. Poznamenala, že ani ako verejne činná osoba nie je povinná znášať sústavné verejné šikanovanie a bezdôvodné verejné obviňovanie zo spáchania trestných činov. Doplnila, že aj forma poslancových prejavov vybočuje z pravidiel slušnosti politickej diskusie. Problémom podľa nej tiež je, že nenávisť, ktorú podnecuje, sa z internetu prelieva do reality, pričom niektorí jeho "obvinenia" pretvárajú do vyhrážok.