Nový prieskum dôveryhodnosti: Popularita Čaputovej dostala na frak z 2 dôvodov, Matovičova hviezda zhasla

Šokujúce čísla! Výsledky posledného prieskumu dôveryhodnosti politikov zamávali najmä s preferenciami hlavy štátu. Prezidentka Zuzana Čaputová sa prepadla až o 10 %, ani opozičným rivalom však z čísel do spevu zrejme nebude.

Popularita hlavy štátu klesá už od novembra 2020. Kým pred dvoma rokmi jej dôverovalo až 66 % opýtaných, dnes už je to len 42 %. Len za posledných päť mesiacov zaznamenala podľa prieskumu agentúry Focus pre TV Markíza prepad až o 10 %. Politológ Tomáš Koziak si myslí, že jej popularita dostala na frak najmä z dvoch dôvodov.

„Pani prezidentke uškodili jej postoje k vojne na Ukrajine a utečeneckej kríze. Časť verejnosti je totiž veľmi citlivá na tému utečencov. Druhým dôvodom je určite podpora obrannej dohody s USA, kde pani prezidentka napriek protestom časti verejnosti vyjadrila jednoznačnú podporu,“ povedal Koziak s tým, že napriek tomu je pre neho tento prepad šokujúci.

Na prezidentku sa v otázke dôveryhodnosti doťahuje predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini. Hoci sa jeho popularita nezvýšila a od septembra sa pohybuje okolo 40 %, so súčasným výsledkom 39 % zaostáva za Zuzanou Čaputovou len o tri percentuálne body. Paradoxne najlepšie z prieskumu vyšli premiér Eduard Heger, minister hospodárstva Richard Sulík a predseda parlamentu Boris Kollár, ktorí zostali na tých istých percentách.

„To, že majú rovnakú podporu ako v novembri, súvisí aj s tým, že ich podpora v percentuálnom vyjadrení je takmer o polovicu menšia ako u prezidentky, a ich skalní priaznivci pri nich zostali,“ dodáva Koziak. Útočná politika a protesty neprospeli ani opozičným lídrom - Robert Fico, Marian Kotleba či Milan Uhrík si pohoršili o 3 %.

Hviezda Igora Matoviča zhasla

Tomáš Koziak, politológ

- Tie percentá, ktoré vidíme pri mene Igora Matoviča teraz, sú tie, pri ktorých už bude zrejme oscilovať. Na vrchole bol, keď vyhral voľby, vtedy do neho vkladali ľudia nádeje a on dokázal vo veľmi krátkej dobe o svoju popularitu prísť. Bolo to najmä kvôli jeho rétorike, ukázal, že nie je schopný byť premiérom, ktorý spája a nedokázal tak naplniť vysoké očakávania ľudí. Dostal šancu, ale premárnil si ju sám, jeho hviezda zhasla.