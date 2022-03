Po vyhýbavej odpovedi pritvrdil: Fiala bez servítky o Hegerových dôvodoch neísť do Kyjeva

Nevyužitá príležitosť! Tak hodnotia analytici rozhodnutie slovenského premiéra Eduarda Hegera (45, OĽaNO) nezúčastniť sa na ceste do ostreľovaného Kyjeva.

Český premiér Petr Fiala (57), ktorý je rovnako nováčikom na poste predsedu vlády, hovorí, že pri zvažovaní, či odísť na rokovania s ukrajinským premiérom, neváhal ani minútu. Fiala sa po príchode späť do Prahy rozhovoril aj o svojom kolegovi Hegerovi, s ktorým má inak dobré vzťahy, no tentoraz na ňom bolo vidieť sklamanie.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si príchod trojice premiérov za mimoriadnych podmienok veľmi vážil. „Vaša návšteva Kyjeva v tejto ťažkej dobe pre Ukrajinu je silným znamením podpory. Som si istý, že keď máme takýchto priateľov, takýchto susedov, že dokážeme nepriateľov prekonať a zvíťaziť,“ vyjadril sa Zelenskyj s tým, že „úplne dôveruje týmto krajinám“.

Slovensko medzi trojicou Česka, Slovinska a Poľska chýbalo z rozhodnutia premiéra Hegera. Ten to odôvodnil odporúčaním bezpečnostných zložiek necestovať do metropoly Ukrajiny, ktorá je už niekoľko dní mohutne ostreľovaná ruskými raketami, ktoré dopadajú na obytné štvrte.

Český premiér Fiala však s podobným rozhodovaním nemal problém napriek upozorneniam svojich služieb. To, že sa zúčastní na ceste, dal najavo už minulý týždeň vo Versailles na zasadnutí Európskej rady. „Ja som tú cestu veľmi nezvažoval, pretože človek má robiť veci, ktorým verí a ktoré sú správne. Toto nezanalyzujete do detailov. Nemôžete pomeriavať riziká a význam. Bojujú tam ľudia za nás, bojujú o svoje životy, je to spriatelená krajina a čelia ruskej agresii, s ktorou máme skúsenosti. Potrebujú nielen to, aby sme hovorili o tom, že za nimi stojíme, ale potrebujú vidieť na činoch, že za nimi stojíme,“ hovoril zapálene Fiala.

Otázky od českých novinárov zaznievali aj na postoj slovenského lídra Hegera, ktorý odmietol ísť. Fiala bol najskôr zdržanlivý a tvrdil, že „to nie je vec, ktorú možno po niekom chcieť, a nemožno ani nikomu vyčítať, že tam nešiel“. Neskôr však pritvrdil a po otázke, či teda aj on nezvažoval bezpečnostné riziká samotnej cesty ako Heger, odvetil jasne: „Sú situácie, keď sa musíte rozhodnúť sami. Ja som sa rozhodol tak, ako som sa rozhodol. Ja sa nebudem schovávať za nejaké odporúčania a veľa rokovaní. Toto nie je vec, ktorá môže vyplynúť z nejakej formalizovanej byrokratickej cesty. To sa musíte rozhodnúť, že to je správne.“ Fiala bol vo veci návštevy vojnovej Ukrajiny neúprosný, hovorí, že je to zodpovednosťou, ktorá sa spája s pozíciou premiéra.