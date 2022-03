Ničivé dôsledky a hospodársky kolaps! SOPK a Klub 500 vyzývajú vedenie štátu k tomuto kroku

Priemyselníci združení v Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore (SOPK) a Klube 500 vyzývajú prezidentku SR Zuzanu Čaputovú a vládu SR na čele s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO), aby všetky záležitosti týkajúce sa ekonomiky konzultovali s tými, ktorých sa tieto rozhodnutia dotýkajú, teda so zástupcami slovenského priemyslu a hospodárstva.

Ako uviedli v utorok na tlačovej konferencii predseda SOPK Peter Mihók a predseda Klubu 500 Vladimír Soták, premiér Heger totiž na samite lídrov EÚ vo Versailles deklaroval, že si vie predstaviť jednoznačné "odstrihnutie sa" EÚ od ruských energetických zdrojov, s cieľom dosiahnuť energetickú nezávislosť Európy od Ruska.

SOPK a Klub 500 podľa nich žiadajú, aby Slovenská republika nepodporila v EÚ tieto neuvážené návrhy, keďže by dlhodobo poškodili nielen ekonomiku Slovenska, ale aj ekonomiku celej EÚ. "Žiadame, aby sa neprijímali v tejto veci žiadne návrhy bez toho, aby bola SR najskôr pripravená na realizovateľné alternatívy," povedali predstavitelia priemyslu.

Zastavenie dovozu ruského plynu a ropy je podľa SOPK a Klubu 500 založené na nerealistických predpokladoch a prepočtoch a pre slovenský priemysel môže byť likvidačné. V konečnom dôsledku bude podľa nich znamenať katastrofálne dlhodobé zhoršenie životnej úrovne obyvateľstva nielen Slovenskej republiky, ale celej EÚ. Situácia je o to alarmujúcejšia, že sa tieto úvahy prezentujú v období, keď ešte stále rezonujú negatívne dosahy pandémie spojené s rastom cien vstupov a narušením dodávateľsko-odberateľských reťazcov.

Pre Slovensko, ktoré je krajinou s 85-percentnou závislosťou od ruského plynu (podľa Eurostat 2020) a so 100-percentnou závislosťou od ruskej ropy, bude mať podľa priemyselníkov zastavenie dovozu plynu a ropy ničivé dôsledky a spôsobí hospodársky kolaps.

"Myslíme preto v tejto súvislosti aj na to, že na Slovensku žije 5,5 milióna občanov, ktorí potrebujú živobytie. Len v priemysle je zamestnaných 600.000 ľudí, ktorí musia dostávať výplatu. Po okamžitom odstavení ruskej ropy a plynu by došlo k reťazovej reakcii a odstavovaniu jednej fabriky za druhou," uviedol Soták.

Pripomenuli, že na Slovensku sú veľkí priemyselní odberatelia plynu, ktorí by pri okamžitom odstavení ruského plynu, a teda jeho úplnom výpadku, museli odstaviť výrobu a prišlo by u nich k nezvratnému poškodeniu technológií. Je otázne, či by bolo v týchto prípadoch vôbec možné opätovné spustenie výroby.

Dodali, že odstavenie plynu neznamená len vykurovanie. Plyn nie je len energetické médium, ale aj surovina. Pýtajú sa, z čoho budú chemické továrne na Slovensku a v Európe vyrábať hnojivá, ktoré potrebujú poľnohospodári, a z čoho sa bude vyrábať AdBlue potrebné do sanitiek, do policajných, vojenských či nákladných áut.