Minister hospodárstva Sulík otvorene: Ako je to s plynom a ropou z Ruska

USA a Európska únia chcú vytrestať Rusko za agresiu na Ukrajine.

Európske spoločenstvo plánuje odstrihnúť sa od ruských energetických surovín do roku 2027. Európska komisia navrhla, aby už na budúcu zimu členské štáty objednali o dve tretiny plynu menej. Odborníci na energetiku upozorňujú, že odstrihnúť sa od ruského plynu okamžite nie je pre Slovensko jednoduché, dá sa to však docieliť postupne, ak hneď začneme hľadať iné možnosti. Nový Čas sa zhováral s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (54), ako to je s plynom a ropou v realite.

Ropa: Tankery vedia priviezť ropu kdekoľvek zo sveta

Nedostatok ropy zatiaľ nehrozí a aj v budúcnosti by dodávky z Ruska bolo ľahšie nahradiť, pretože táto surovina k nám nemusí prúdiť potrubím, dá sa doviezť tankermi. „Ropa tečie, výhoda je v tom, že zásobníky sú plné. Zo zákona sme povinní mať zásoby ropy na 90 dní. Momentálne, sčítaním všetkých rezerv, sú zásoby na viac ako 120 dní. Ropa tečie štandardným tlakom, tisíc kubíkov za hodinu, to je také priemerné množstvo,“ vraví Sulík.

„V prípade zásobovania ropy má Slovnaft a Slovensko vďaka Skupine MOL aj alternatívu v podobe južnej trasy, ktorá vedie cez ropovod Adria. Ropovod ide cez územie Maďarska a Chorvátska a ústi v prístave Omišalj, kde vedia tankery priviezť ropu prakticky kdekoľvek zo sveta,“ uviedol pre Nový Čas hovorca Slovnaft u Anton Molnár.

„Keby teraz bola ropa odstavená, mám od Slovnaftu prísľub, že všetku spotrebu na Slovensku vykryjú, a ak budú škrtiť, tak budú škrtiť na exportoch,“ vraví Sulík. Problém však vidí v tom, že aj keby sme nedovážali ropu priamo z Ruska, aj tak by išlo o nejakú ruskú ropu, pretože ropa z nejakej inej oblasti je pre Slovnaft príliš „ľahká“. „Vyzerá to tak, že keby sa kompletne celosvetovo uvalilo embargo na ruskú ropu a nedala by sa kúpiť ani cez nejakú lodnú dopravu, tak Slovnaft by mal technologické problémy. Museli by sme hľadať zdroje, kde by sme kupovali benzín a naftu, a došlo by k obmedzeniam. Samozrejme, až po štyroch mesiacoch, lebo na štyri mesiace tej ropy je,“ upresnil minister.

V prípade, že by EÚ odsúhlasila úplné embargo na ruský plyn a ropu, žiadal by kompenzačné mechanizmy a solidaritu od ostatných európskych krajín, ktoré by nám pomohli. Podľa prepočtov by nám totiž chýbalo 10 až 15 % plynu. „Keď budú existovať nejaké kompenzačné platby, tak o. k. Netrhali by sme kvôli tomuto partiu, jednotný postup je dôležitý. Určite by sme nešli vetovať embargo na ropu a plyn, aby sme boli za pekných v Putinových očiach,“ povedal Sulík s tým, že on je za to, aby sme cez leto naplnili zásobníky aj ruským plynom.

Ruská ťažká ropa nie je jediná

Karel Hirman, analytik

- Slovnaft patrí MOL-u. Mol je zodpovedný za zásobovanie rafinérie. Tzv. ťažkých druhov rôp, tzv. sírnatých, je na svete niekoľko. To, čo tečie Družbou, nie je jediný druh ropy. Ak nebude fungovať zásobovanie Slovnaftu, tak jeho podiel na trhu s ropnými produktmi určite radi obsadia konkurenti inej rafinérie a iní dodávatelia pohonných látok na tento trh, keďže v tomto regióne sú európski profíci. Je zarážajúce, že za 20 rokov MOL nebol schopný zabezpečiť také zásobovanie rafinérie ropou, aby bol prevádzkyschopný za každých okolností. Česká rafinérska spracováva niekoľko druhov rôp a bez problémov funguje.