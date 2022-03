Mikulec po zasadnutí ústredného krízového štábu: V súvislosti s utečencami schválili dôležitú vec

Od spustenia možnosti požiadať o poskytnutie dočasného útočiska využilo tento nástroj na území Slovenska vyše 1200 ľudí, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine.

Minister zopakoval čísla deklarované políciou, podľa ktorých hranice Slovenskaupozornil Mikulec. "Mnohí ľudia pokračujú za svojimi blízkymi do ďalších krajín," informoval. Pripomenul, že Európska únia schválila vo štvrtok (3.3.) mechanizmus poskytnutia dočasného útočiska v rámci celého svojho územia.

Mikulec zdôraznil, že v súvislosti s možným vývojom a novou eskaláciou na Ukrajine je potrebné pripraviť sa na príchod ďalších vĺn utečencov, za dôležitú v tomto smere považuje koordináciu a spoluprácu v rámci celej Európskej únie. Významne ocenil aj spolupatričnosť a solidaritu občanov Slovenska, ktorá pomáha zvládať náročnú situáciu.

Vyjadril sa aj k myšlienke humanitárneho hubu, humanitárneho strediska, ktoré by mohlo vzniknúť na hraniciach s Ukrajinou. "Malo by ísť o miesto, kde by sa sústreďovala humanitárna pomoc prúdiaca z jednotlivých krajín a následne sa bude distribuovať na ukrajinské územie,“ vysvetlil Mikulec. Podľa jeho slov sa skúmajú možné lokality, v ktorých by sa takéto stredisko mohlo zriadiť. "Máme už aj ponuky niektorých firiem, ktoré sú ochotné ponúknuť pre tieto účely svoje logistické priestory," dodal minister.