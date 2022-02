Aká je situácia na slovensko-ukrajinských hraniciach? Minister vnútra Mikulec prehovoril

Situácia na slovensko-ukrajinskej hranici je pokojná. Slovensko nezaznamenalo nárast cestujúcich ani migračné tlaky.

Na sociálnej sieti to uviedol minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Deklaruje, že rezort vnútra situáciu na hranici monitoruje. Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru komunikuje s ukrajinskou stranou, s partnermi v Európskej únii, ako aj ostatnými bezpečnostnými zložkami v SR. "V prípade zvýšeného náporu na našu východnú hranicu sme pripravení posilniť výkon kontroly na hraničných priechodoch a tzv. zelenej hranici, ako aj výkon služby, ak by bolo potrebné vybudovať na hranici kontrolné a registračné centrá," povedal Mikulec. Dodal, že okrem zložiek Policajného zboru je možné uznesením vlády vyčleniť aj vojakov.

Ministerstvo vnútra spolu s ďalšími rezortmi podľa Mikulca pravidelne aktualizuje pohotovostné plány pre viaceré možné scenáre vývoja situácie. Plány počítajú aj s prípravou kapacít pre prípad príchodu veľkého počtu ľudí z tretích krajín cez vonkajšiu hranicu SR, ako aj nutnosti evakuácie Slovákov z Ukrajiny. Na azyl sú určené zariadenia migračného úradu ministerstva, a to záchytný tábor Humenné a pobytové tábory Rohovce a Opatovská Nová Ves. Mikulec podotýka, že tieto kapacity je možné zvýšiť ich rozšírením o núdzové ubytovanie. "Ak by si to situácia vyžadovala, vieme využiť aj voľné ubytovacie zariadenia ministerstva vnútra a ďalších rezortov," tvrdí šéf rezortu vnútra s tým, že v prvom rade budú využívané kapacity ministerstva vnútra.

Uznanie nezávislosti separatistických republík, tzv. Doneckej ľudovej republiky a Luhanskej ľudovej republiky, Ruskou federáciou považuje Mikulec za neprijateľný zásah proti suverenite a územnej celistvosti Ukrajiny. "Tento krok len eskaluje napätie, podporuje násilie a marí úsilie o diplomatické riešenie situácie," poznamenal. Deklaroval, že Slovensko je v prípade ozbrojenej agresie pripravené Ukrajine pomôcť.

Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok večer oznámil, že Moskva sa rozhodla uznať nezávislosť separatistických entít na východe Ukrajiny - tzv. Doneckej ľudovej republiky a Luhanskej ľudovej republiky. Lídri Francúzska, Nemecka a Spojených štátov označili Putinovo rozhodnutie za "jasné porušenie minských mierových dohôd" a avizujú, že to nezostane bez odpovede. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj považuje krok Kremľa za "porušenie suverenity a územnej celistvosti" Ukrajiny. Podobný názor má aj generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres. Rozhodnutie Ruska odsudzuje aj Slovensko, spolu s ďalšími krajinami vyjadruje Ukrajine solidaritu.