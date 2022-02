Vojna vo vládnej zostave pre fiasko súdnej reformy: Drsné útoky Sulíka! Kollár a Remišová vracajú úder

Takéto problémy nečakali.

Koalícia si pri svojom vzniku stanovila, že chce meniť fungovanie súdov s cieľom popretŕhať korupčné väzby či zrýchliť samotné konania. Práve to mala garantovať súdna mapa z dielne ministerky Márie Kolíkovej (47). Tú však vo štvrtok večer nepodržali vlastní koaliční poslanci, keďže ju nepodporila Sme rodina a časť poslancov jej bývalej strany Za ľudí. Rozohrala sa tak bitka o stámilióny z eurofondov, ktoré sú na tieto zmeny naviazané, a v koalícii nastali otrasy.

Nová súdna mapa bola od začiatku ťažiskovou agendou Kolíkovej. Reforma riešila napríklad to, že namiesto ôsmich krajských súdov budú len tri so sídlami v Trnave, Žiline a Prešove. Neprešlo ani vytvorenie mestských súdov v Košiciach a Bratislave. Poslanci schválili len časť reformy týkajúcej sa okresných súdov, ktoré sa budú spájať do väčších celkov a zabezpečí sa ich špecializácia.





Šéf SaS Richard Sulík po fiasku reformy v parlamente netajil rozčarovanie. Pripomína, že Kolíková niekoľkokrát upravovala súdnu mapu, aby vyhovela pripomienkam kritikov. Kolíková tvrdí, že urobila maximum pre to, aby reforma prešla a s poslancami z koalície z iných strán rokovala a zmeny vysvetľovala. Poslanci, ktorí jej zákony nepodporili, namietajú, že ministerka sa s nimi stretávala málo. „Keď mi to teraz neprešlo, znamená to, že urobím viac, aby mi to prešlo,“ dodala.

Problémy s peniazmi

Problémy však avizuje premiér Eduard Heger, ktorý si na Úrad vlády vzal patronát nad plánom obnovy, cez ktorý pritečie na Slovensko miliarda eur. Podmienkou je schválenie tzv. míľnikov, čiže reforiem. „Ide o veľmi zlú správu pre Slovensko, keďže to ohrozuje plnenie míľnikov z plánu obnovy pre prvú žiadosť o platbu v hodnote takmer pol miliardy eur,“ dodal.