Predseda parlamentu o sporoch v koalícii: Kolíková nemá odísť, pri Sulíkovi si radšej zahryzol do jazyka

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková nemá zo svojho postu odísť pre neúspech súdnej mapy. Myslí si to predseda Národnej rady (NR) SR a Sme rodina Boris Kollár.

Nebude ju vyzývať na odchod, dostala podľa neho ponaučenie za svoje správanie ku koaličným partnerom a musí hľadať kompromis. Koalícia má podľa Kollára zmysel.

"Mala by rokovať, aby sme vedeli upraviť tie návrhy, tak aby boli priechodné naprieč celou koalíciou," povedal Kollár na tlačovej konferencii o Kolíkovej. Ministerka podľa šéfa Sme rodina nediskutovala dosť. "Neznamená to, že keď jej dáme set pripomienok a ona povie, že s tým nesúhlasí a nerešpektuje to, že je to uzavreté, že rokovala. Toto nie je rokovanie," dodal. Pri stavebnom zákone podľa neho vicepremiér Štefan Holý sedel s poslancami hodiny a zapracoval pripomienky.

Kollár nechcel reagovať na slová šéfa SaS Richarda Sulíka, ktorý si myslí, že Sme rodina je v koalícii úplne zbytočná. "Nebudem mu dávať príčinu, aby povalil aj túto vládu. Pánovi Sulíkovi je asi veľmi ľúto, že dva roky na Slovensku nevládne Robert Fico," dodal.

Šéf Sme rodina napríklad nesúhlasí, aby krajský odvolací súd pre Bratislavu sídlil v Trnave. Nepáči sa mu tiež, že by sa mal rušiť krajský súd v Košiciach.

Poslanci Národnej rady SR posunuli vo štvrtkovom (17. 2.) hlasovaní do druhého čítania len jeden návrh zo štyroch v rámci súdnej mapy. Týka sa nových sídel a obvodov okresných súdov. Predpokladá zrušenie okresných súdov v Partizánskom, Skalici, Bánovciach nad Bebravou a Kežmarku. Plénum neodobrilo návrh o nových sídlach a obvodoch krajských súdov, ani návrhy na zriadenie mestského súdu v Bratislave a Košiciach. Poslanci Sme rodina nepodporili väčšinu návrhov. Viacerí z nich podporili len návrh o okresných súdoch.