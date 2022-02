Naď o prípadnom konflikte na Ukrajine: Sme pripravení prijať utečencov

Slovensko je v prípade zhoršenia napätia medzi Ruskom a Ukrajinou a vypuknutia vojny pripravené hostiť vojnových utečencov z Ukrajiny. V stredu to v rámci zasadnutia ministrov obrany členských krajín NATO v Bruseli to potvrdil minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO).

Rumunsko, Poľsko aj Maďarsko, ďalšie krajiny susediace s Ukrajinou, ktoré sú zároveň aj členmi Severoatlantickej aliancie, už vyhlásili, že v prípade ruskej invázie na Ukrajinu sú pripravené prijať ukrajinských utečencov.

Na otázku TASR, či je aj Slovensko ako priamy sused Ukrajiny rovnako pripravené zhostiť sa tejto úlohy, minister obrany odpovedal, že Slovenská republika sa na túto možnosť pripravuje od vlaňajšieho októbra. "Pripravujeme sa na to, že môže nastať situácia, keď príde na naše územie veľký počet utečencov z Ukrajiny. Chcem upozorniť, že v prípade, keby nastala taká situácia, tak to nie sú utečenci ekonomickí, migranti, ale vojnoví utečenci," vysvetlil Naď.

Spresnil, že je samozrejmé, že by sa Slovensko o nich adekvátne postaralo. "Mali by sme to logisticky zabezpečené a aj bezpečnostne zaistené," opísal situáciu. Podľa jeho slov by to ani politicky nemal byť na Slovensku problém, lebo v takýchto prípadoch je "našou povinnosťou" sa o utečencov postarať. "Ale pevne všetci veríme, že k takej situácii nedôjde a že tá situácia sa vyrieši diplomaticky a politicky a nie vojensky," uviedol s odkazom na napätie na ukrajinsko-ruských hraniciach.