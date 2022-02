Vláda oznámila návrat k bežnému fungovaniu: Ako bude vyzerať veľké uvoľnenie!

Zdá sa, že covid ustupuje a Slovensko sa v najbližších týždňoch vráti k životu, akým žilo pred pandémiou.

Už o pár týždňov tak z obmedzujúcich opatrení zostanú nakoniec iba respirátory. Uvoľňovanie v dvoch fázach avizoval premiér Eduard Heger (45) a minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (52). Nový Čas sumarizuje, ako to celé bude vyzerať. Prvá fáza sa začne 28. februára, teda o necelé dva týždne. Druhá fáza príde so začiatkom jari, naplánovaná je na 28. marca. „Musíme sa s covidom naučiť žiť,“ vyhlásil premiér Eduard Heger.

Ako povedal, plní svoj záväzok, že opatrenia budú rušiť hneď, ako to bude možné, a nebudú ich predlžovať ani o jeden deň. „V rámci prvej fázy pristúpime k zrušeniu režimov OTP, OP aj OP+. Čiže už bude existovať len tzv. režim základ, čo znamená, že sa nebude robiť rozdiel medzi očkovanými a neočkovanými. Taktiež výrazne navýšime kapacitu osôb pri nízko- a strednorizikových podujatiach a k istému uvoľneniu príde aj pri vysokorizikových po-dujatiach, ako sú svadby či večierky,“ povedal premiér.

Iba rúška

Druhá fáza má nastať od 28. marca. „V tejto fáze zrušíme kapacitné obmedzenia, zrušíme úplne obmedzenie prevádzkových hodín a upravíme povinnosť nosenia respirátora a rúška. Očakávame, že po tomto dátume sa vrátime do života pred pandémiou tak, ako sme ho poznali,“ vyhlásil Heger. Zároveň podotkol, že covid tu zostane naďalej a bude na zodpovednosti každého jednotlivca, aby sa chránil. Pripomenul tiež, že naďalej bude k dispozícii vakcína pre každého, kto ju bude chcieť. „Vieme, že to je najosvedčenejší spôsob, a ukazuje sa to aj v tejto vlne omikron,“ povedal premiér.

Ministerstvo zdravotníctva a konzílium odborníkov sa majú dnes stretnúť aj s predstaviteľmi ostatných sektorov, gastra, športu a ďalších. Na stretnutí jednotlivé opatrenia bližšie vysvetlia a potom pretavia do vyhlášky hlavného hygienika. V priebehu marca po konzultácii s odborníkmi ministerstvo ujasní, kedy a za akých okolností zostanú povinné respirátory. Koncom marca dôjde tiež k celkovému zrušeniu karantény pri kontakte s pozitívnou osobou, ten, kto prišiel s pozitívnym do styku, by mal len povinnosť 10 dní nosiť respirátor.