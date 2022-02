Ktorému členovi vlády dôverujú Slováci najviac? Matovič je na samom dne

Najdôveryhodnejším členom vlády je minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) so ziskom 34 percent. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky pre reláciu Na telo s Michalom Kovačičom televízie Markíza, ktorý uskutočnila agentúra Focus od 19. do 26. januára na vzorke 1 017 respondentov.