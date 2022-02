Sulík priznáva, že pri zdanení zámerne obišli elektrárne: Pre novú daň však neskrachujú

Spoločnosť Slovenské elektrárne (SE) pre novú daň z nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením neskrachuje. Uviedol to v diskusnej relácii V politike televízie TA3 minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS).

SE vo štvrtok (10. 2.) uviedli, že bankrot firmy je pre zákon o zdanení nadmerného zisku "otázkou týždňov". "Zdaniť SE bol dávnejší nápad ministerstva financií a teraz, keď čelíme obrovským nárastom cien, som sa ako liberál telom a dušou s ním stotožnil. Myslím si, že šéf SE preháňa. Nie je možné zbankrotovať pre daň, ktorú pýtame až od nejakej ceny," spresnil.

Informoval, že náklady na výrobu jednej megawatthodiny (MWh) v SE sú podľa vyjadrení SE na úrovni 28 eur. "My až od 42 eur (za MWh) by sme išli brať polovicu, čo elektrárne inkasujú," vysvetlil. Za tento rok je priemerná predajná cena elektriny 52 eur za MWh. "Brali by sme teda 5 eur za MWh, teda polovicu z rozdielu 52 mínus 42 eur. To nie je suma, pre ktorú elektrárne zbankrotujú," vysvetlil.

Poznamenal, že požičiavať Slovenským elektrárňam je "extrémne zisková záležitosť", pretože úvery sú úročené 4 až 5 %. "Keď v tomto roku predajú SE jednu MWh za 52 eur, prečo budúci rok nepredávajú výrazne lepšie? Prečo majú predanú výrobu za porovnateľnú cenu aj budúci rok?" zdôraznil minister. Pre 5 eur na MWh podľa Sulíka určite nehrozí ani prepúšťanie zamestnancov, ani bankrot SE.

Pripomenul, že od spoluakcionárov v SE štát dostal návrh, že elektrárne budú garantovať ceny elektriny pre určité skupiny osôb. "V utorok (15. 2.) bude v parlamente rokovanie o skrátenom konaní o zákone o novej dani. Predpokladám, že v stredu (16. 2.) alebo vo štvrtok (17. 2.) môže byť nová daň už schválená. Preto ak je priestor na nejaký kontranávrh od SE, tak je časovo veľmi obmedzený," podčiarkol.