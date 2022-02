Tvrdá kritika koalície, Šutaj Eštok: Že sa nehanbíte, že máte tú drzosť

Namiesto riešenia vysokých cien energií sa koalícia zaoberá problematikou drog. Porušuje pritom rokovací poriadok Národnej rady (NR) SR. Vyhlásil to nezaradený poslanec Matúš Šutaj Eštok.

Plénum vo štvrtok popoludní rokuje o koaličnej novele Trestného zákona, ktorá má zaviesť zníženie trestných sadzieb za prechovávanie marihuany pre vlastnú spotrebu.

Podobný návrh z dielne Tomáša Valáška (nezaradený) už plénum odmietlo v decembri 2021. Opozícia si preto myslí, že sa porušuje rokovací poriadok, keďže o návrhu v tej istej veci sa môže rokovať až po polročnej lehote. Valášek navrhoval zrušiť tresty za marihuanu pre vlastnú spotrebu do výšky 60-násobku obvyklej jednorazovej dávky.

Podpredseda NR SR Juraj Blanár (Smer-SD) sa stotožňuje s výhradami Šutaja Eštoka. Dodal, že bude v tejto veci iniciovať poslanecké grémium. Na problém upozornil aj Boris Susko (Smer-SD). "Vláda nereaguje na rast cien pohonných látok, energií. V tejto situácii riešia drogy a na ľudí kašlú," kritizoval Šutaj Eštok.

Poukázal tiež na to, že plénum v lete 2021 odmietlo novelizáciu Ústavy SR v súvislosti s vyhlásením predčasných volieb z dielne Tomáša Tarabu (nezaradený) a následne šesť mesiacov nechcelo umožniť o podobných návrhoch rokovať. "Že sa nehanbíte, že máte tú drzosť, v čase, keď ľudia nevedia, za čo zaplatia nájmy či účty za energie, idete porušiť rokovací poriadok a s absolútnou drzosťou sa budete rozprávať o drogách," vyhlásil.

Jeden z predkladateľov Andrej Stančík (OĽANO) označil kritiku Šutaja Eštoka za spŕšku demagógie. "Toto je poslanecký návrh, ktorý tu bol dávno pred problémami energetickej krízy. Je to jeden z mnohých návrhov na programe aktuálnej schôdze. Nejde to z vlády," reagoval. "To, že je tu inflácia, neznamená, že nemôžeme riešiť iné problémy," dodal. Výhrady opozície odmietli aj ďalší predkladatelia novely Kristián Čekovský a Juraj Krúpa (obaja OĽANO).