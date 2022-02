Úmrtie Kukana zasiahlo aj členov vlády: Minúta ticha pred rokovaním, ministerstvo sprístupní kondolenčnú knihu

Členovia vlády si vo štvrtok počas online rokovania vlády minútou ticha pripomenuli a uctili pamiatku zosnulého Eduarda Kukana. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Manželke Kukana a celej jeho rodine vyjadruje vláda SR úprimnú sústrasť. Podľa premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) bol Kukan diplomat vysokých kvalít, ktorý zosobňoval slušnosť i rozhľad.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR sprístupní kondolenčnú knihu na pamiatku bývalého trojnásobného šéfa slovenskej diplomacie. TASR o tom informoval komunikačný odbor rezortu slovenskej diplomacie.

Kondolenčná kniha bude sprístupnená v Kongresovej sále MZVEZ SR na Hlbokej ceste 2 v Bratislava 11. februára v čase od 12.00 do 16.00 h. Rovnako bude kondolenčná kniha k dispozícii aj v pondelok 14. februára v čase od 9.00 do 11.00 h a od 14.00 do 16.00 h.

Zápis do kondolenčnej listiny je možný aj elektronickou formou na webstránke www.mzv.sk/eduardkukan a na e-mailovej adrese kondolenciaministerkukan@mzv.sk

Bývalý minister zahraničných vecí, poslanec Národnej rady SR a Európskeho parlamentu Eduard Kukan zomrel v stredu (9. 2.) vo veku 82 rokov.