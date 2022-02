Parlament na minútu stíchol: Poslanci si pripomenuli osobnosť zosnulého Eduarda Kukana

Poslanci Národnej rady (NR) SR si pred štvrtkovým hlasovaním pripomenuli minútou ticha osobnosť zosnulého Eduarda Kukana.

Podpredseda Zahraničného výboru NR SR Peter Osuský (SaS) pripomenul, že Kukan formoval zahraničnú politiku Slovenska v jednom z najkľúčovejších okamihov doterajšej histórie našej krajiny. Ako minister zahraničných vecí sa zaslúžil o to, že sme stabilnou a rešpektovanou súčasťou EÚ a NATO. "Bol to výnimočný človek a diplomat, ktorý stál pri zrode našej zahraničnej služby a pri rozhodnutiach, ktoré zásadne pomohli Slovensku na ceste do EÚ a NATO," povedal v pléne NR SR. Osuský si myslí, že Kukan zostane inšpiráciou pre mnohé generácie politikov, diplomatov i širokej verejnosti.

Bývalý minister zahraničných vecí, poslanec Národnej rady SR a Európskeho parlamentu Eduard Kukan zomrel v stredu (9. 2.) vo veku 82 rokov. Vyučoval na katedre medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov Univerzity Komenského v Bratislave.