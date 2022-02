Pellegrini si myslí svoje, výzva a kritika koalície: Hanba!

Koalícia by mala stiahnuť návrh obrannej dohody s USA z rokovania Národnej rady (NR) SR.

Vyzval ju na to poslanec a líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini. Chce, aby sa o návrhu v pokoji diskutovalo. Zároveň kritizoval, že koalícia neumožnila v pléne vystúpiť generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi.

"Je hanbou, že mu to neumožnila. Má mať právo kedykoľvek v prípade potreby vystúpiť v pléne Národnej rady NR SR. Ak sa koalícia ničoho nebojí, nerozumiem, prečo mu to nedovolí," vyhlásil Pellegrini v súvislosti so Žilinkom. V pléne by mal byť podľa jeho slov aj premiér Eduard Heger (OĽANO) a pomáhať obhajovať zmluvu.

Pellegrini zároveň vyzval vládu, aby ukončila napätie. "Neviem, či nechápete, čo robíte. Snažíte sa nasilu pretlačiť zmluvu, ktorá vyvoláva obrovské pochybnosti," dodal. "Stiahnite návrh z rokovania NR SR, poďme o tom otvorene diskutovať, ak zistíme, že to nie je aktuálna priorita SR, nechajme to tak. V opačnom prípade hrozí, že situácia bude horšia ako dnes," vyhlásil.

Poslanci o obrannej zmluve s USA debatujú od utorkového popoludnia. Od začiatku rokovanie sprevádza chaos a hluk v rokovacej sále. Vystúpiť k dohode chcel aj generálny prokurátor, no poslanci mu to hlasovaním neumožnili.