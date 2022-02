Mimoriadna schôdza o dohode s USA: Stopka pre Žilinku, Smer si tiež nevydupal svoje

Predseda Národnej rady SR (NR SR) a hnutia Sme rodina Boris Kollár otvoril mimoriadnu 57. schôdzu NR SR k Dohode o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou SR a vládou Spojených štátov amerických.

Program schôdze podporilo 76 zo 124 prítomných poslancov parlamentu. O zvolanie schôdze požiadalo viac ako 30 vládnych poslancov. V rozprave chcel vystúpiť aj generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý o to listom požiadal šéfa zákonodarného orgánu. Členovia zákonodarného orgánu však tejto požiadavke nevyhoveli, keďže za hlasovalo 59 zo 124 prítomných poslancov.

Plénum v úvode neschválilo procedurálny návrh podpredsedu parlamentu Juraja Blanára (Smer-SD), ktorý v mene poslaneckého klubu strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) navrhol, aby sa o obrannej dohode s USA hlasovalo aklamačne, teda aby sa každý poslanec postavil a povedal, že je za alebo proti dohode. Poslanci zároveň odobrili, že dnes budú rokovať aj po 19:00 až do úplného prerokovania tohto bodu. Hlasovať o ňom majú následne v rámci 55. schôdze.

Na vyslovenie súhlasu s dohodou je potrebných aspoň 76 hlasov, teda nadpolovičná väčšina zo všetkých 150 poslancov. Koalícia by mala dohodu schváliť, pretože oficiálne sa opiera o 90 hlasov. Niektorí zákonodarcovia z klubu Sme rodina však podľa Kollára nechcú za dohodu hlasovať. Šéf poslaneckého klubu Sme rodina dnes potvrdil, že členovia klubu majú v tejto veci zelenú kartu a budú hlasovať podľa svojho vedomia a svedomia. Navyše, časť poslancov je v karanténe po nakazení koronavírusom. Celkové prijatie dohody by to nemalo ohroziť.

Zmluva vytvára právny rámec pre posilnené partnerstvo a spoluprácu medzi oboma krajinami. Upravuje podmienky prítomnosti príslušníkov amerických ozbrojených síl na Slovensku a štandardizuje spoluprácu medzi ozbrojenými silami SR a USA. Dohoda vytvára predpoklad pre čerpanie investícií na vojenskú infraštruktúru. USA by mali na Slovensku investovať 100 miliónov amerických dolárov. Tie by mohli byť použité na rekonštrukciu vojenských letísk Sliač a Kuchyňa.

Podobnú zmluvu ako Slovensko uzatvorilo 23 z 30 členských krajín severoatlantickej aliancie NATO. Ide o krajiny, ktoré sú tiež na východnej hranici NATO, teda aj Poľsko, Maďarsko, Litva či Lotyšsko.