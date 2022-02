Kollár otvoril mimoriadnu schôdzu k obrannej dohode s USA: Poslanci Sme rodina majú pri hlasovaní zelenú kartu

Národná rada (NR) SR začala mimoriadne rokovanie o dohode o obrannej spolupráci s USA. Schôdzu zvolal predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). O vystúpenie v pléne požiadal aj generálny prokurátor Maroš Žilinka.

Poslanci klubu Sme rodina si vyžiadali voľné hlasovanie k obrannej dohode s USA. Budú hlasovať podľa svojho vedomia a svedomia. Po zasadnutí poslaneckého klubu Sme rodina to vyhlásil jeho šéf Peter Pčolinský. „Konkétne počty, kto bude ako hlasovať, nebudeme hovoriť. Naši poslanci majú zelenú kartu,“ priblížil Pčolinský. Nepovedal ani to, ako bude hlasovať on sám. V uplynulých dňoch už poslanci Patrick Linhart a Martin Borguľa z klubu Sme rodina avizovali, že obrannú dohodu nepodporia.

Opozičná strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) mieni podať návrh, aby sa o obrannej dohode s USA hlasovalo aklamačne. To znamená, aby sa každý poslanec postavil a povedal, že je za alebo proti dohode. Ak tento návrh Smeru-SD neprejde, strana podľa jej predsedu Roberta Fica urobí všetko pre to, aby Slovensko poznalo tváre „zradcov“. Možno Smer-SD vyvesí bilbordy s tvárami poslancov, ktorí vojenskú obrannú dohodu podporili. Pčolinský k tomu povedal, že Fico si robí štandardnú opozičnú politiku.

Slovenská republika a Spojené štáty zmluvu podpísali vo štvrtok (3. 2.) večer (v noci na piatok SEČ). Signatárom za Slovensko bol minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO), za USA šéf diplomacie Antony Blinken. Pri podpise bol aj slovenský minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS). Zmluvu musí ešte odobriť NR SR. Potrebná je tiež ratifikácia prezidentkou SR.

Predstavitelia vlády deklarovali, že zmluva neohrozuje suverenitu a zvrchovanosť SR. Opozícia ju kritizuje a hovorí o vytváraní amerických vojenských základní na Slovensku, približovaní amerických vojsk k ruskej hranici a okliešťovaní kompetencií našich štátnych orgánov. Prezidentka SR Zuzana Čaputová uzavretie dohody podporila.