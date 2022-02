Najväčší tender Hegerovej vlády za 1,7 miliardy eur: Ktorý transportér vyberú?!

Schyľuje sa k boju o najväčšiu zákazku súčasnej vlády. Ministerstvo obrany má na stole ponuky pre tender na 152 pásových obrnených vozidiel za 1,7 miliardy eur.

Do konca januára sa mali hlásiť výrobcovia, ktorí majú o projekt záujem. Celkovo sú tak na stole štyri ponuky, o ktorých sa bude v najbližších mesiacoch rozhodovať.

Po stíhačkách za dve miliardy sa rozbehli aj tendre na transportéry za 332 miliónov eur a na konci januára uzatvorilo ministerstvo obrany možnosť prihlasovať sa do súťaže o pásové obrnené vozidlá za 1,7 miliardy eur. Posudzovať teraz budú štyri ponuky zo Švédska, Španielska, Poľska a Maďarska. Nakupovať sa nebude priamo od výrobcu, ale dodávateľom bude jeden zo štátov, ktorý ich bude následne aj servisovať. „Zapojenie domáceho priemyslu by malo byť minimálne 40 % z celkovej ceny akvizície,“ píše ministerstvo pod vedením Jaroslava Naďa.

Denník N upozornil, že novinkou sú prihlásení Poliaci, ktorých transportér nie je sériovo vyrábaný a prvé testy absolvoval na jeseň v roku 2020. V najbližších dňoch si chcú predložené ponuky vyhodnotiť odborným projektovým tímom a následne spraviť štúdiu uskutočniteľnosti. „Zámerom je obstarať vyše 150 kusov nových pásových bojových obrnených vozidiel do konca júna 2022, keďže aktuálne používané vozidlá BVP sú už morálne aj technicky zastarané,“ dodali z rezortu. Útvar hodnoty za peniaze ministerstva financií pred časom kritizoval, že do nákupu sa nemohli prihlásiť štáty ako Izrael alebo Južná Kórea, pretože neboli v okruhu oslovených štátov. Ministerstvo to odmietlo, keďže podľa nich mohli poslať ponuku cez iné krajiny EÚ či NATO.