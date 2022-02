Premiér Heger dôchodcom: Zdražovanie zaplaťte z očkovacích príspevkov

Reagoval na rastúce ceny. Premiér Eduard Heger (45) v reakcii na slabé opatrenia zo strany vlády proti vysokému zdražovaniu reagoval, že jeho ministri už spravili, čo bolo v ich silách. Okolité štáty to vraj len dobiehajú.

Heger bol hosťom v diskusnej relácii RTVS Sobotné diálogy. Poukázal na to, že jeho vláda investovala v predchádzajúcich mesiacoch stovky miliónov eur na kompenzácie. „Oni to v predchádzajúcom období neurobili, my áno a urobili sme to kvalitne,“ zdôraznil premiér pri porovnaní intervencií Slovenska a iných štátov.

Pri opatreniach kompenzujúcich zdražovanie spomenul napríklad investície do regulácie cien energií v predchádzajúcich dvoch rokoch, zaradil k nim aj trinásty dôchodok či príspevok za očkovanie pre seniorov. „Aj tieto prostriedky môžu použiť na to, aby zvládli zvýšenie cien, upozornil. Rovnako pripomenul aj 350-eurovú jednorazovú odmenu pre pracovníkov v štátnej a verejnej správe. Poukázal i na indície naznačujúce rast platov. Avizoval zároveň, že na najbližšie rokovanie vlády pripravuje kabinet opatrenie, ktoré má zvýšené ceny energií kompenzovať subjektom štátnej a verejnej správy. Detaily prezradiť nechcel. Predstavíme ich na vláde, uistil.

Heger tiež predpokladá, že parlament odsúhlasí dohodu o obrannej spolupráci s USA. „Nie je nad čím rozmýšľať, nad čím váhať, predsa sú to naši spojenci,“ povedal. Líder Hlasu Peter Pellegrini na Hegera reagoval tým, že by sa mal prísť pozrieť do najbližšej predajne potravín, aby zistil ako „kvalitne“ sa Slovensko pripravilo na vlnu zdražovania. „Občania sa nedozvedeli jediné konkrétne opatrenie, ktorým chce vláda pomôcť svojim občanom,“ upozornil Pellegrini.