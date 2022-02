Smer sa derie do čela prieskumov: Predbehne Fico Pellegriniho?! Sociológ vie presne, čo stálo Hlas voličov

Ukazuje sa doteraz nevídané. Posledný prieskum agentúry FOCUS nameral preferenčne najsilnejšiemu Hlasu-SD necelých 18 %.

Jeho najbližší rival Smer-SD, z ktorého Peter Pellegrini (46) po voľbách odišiel, zaostáva už len o 1,5 %. Mnohí politici už stranu na čele s Robertom Ficom (57) odpisovali, no v priebehu roka dokázal získať 7 % hlasov. Môže sa nakoniec dostať do čela prieskumov?

Súčasní koaliční politici označujú opozičné strany za „mafiu“, ktorú nechcú pustiť späť k moci. Pripomínajú najmä množstvo zatknutých nominantov bývalej vlády, ktorí skončili v rukách polície a prokuratúry a čakajú na súdne procesy. Prieskumy verejnej mienky však ukazujú, že práve Hlas a Smer sú najsilnejšími politickými stranami v krajine. Podľa toho posledného by Hlas volilo 17,8 % ľudí a Smer 16,3 %. Vo voľbách 2020 pritom získal vtedy ešte jednotný Smer 18,3 %, v súčasnosti majú dokopy už 34 %. Aktuálnej vládnej koalícii OĽaNO, SaS, Sme rodina a Za ľudí dalo vtedy hlas 45 % Slovákov, dnes by ich podľa prieskumu volilo 28 % ľudí.

Zaujímavé je, že Smer po rozdelení klesol na svoje minimá a pred rokom sa pohyboval okolo deviatich percent. V priebehu 12 mesiacov sa však dokázal pozbierať. „Dlhodobý trend je jasný. Robert Fico smeruje dopredu, silnie a vzhľadom na to, že je komunikačne zdatnejší, častejšie prítomný v médiách než Peter Pellegrini, vyzerá to tak, že o niekoľko týždňov môže predbehnúť v preferenciách aj Hlas,“ hovorí politológ Radoslav Štefančík. Podľa neho je dôležité to, že dokáže autentickejšie zareagovať na chyby vládnej koalície.

„Jeho jazyk, spolu s vysokými predstaviteľmi Smeru, je oveľa tvrdší, vulgárnejší, takže dokáže viac stelesniť kritiku vládnych strán. Vzhľadom na to, že prešľapujú z miesta na miesto a často sa ukazujú ako amatéri, je pochopiteľné, že ľudia odvracajú od vládnych strán zrak,“ dodáva Štefančík. Hovorí, že voliči si tiež všímajú, že viacero jeho nominantov bolo prepustených z väzby a zatiaľ nie sú odsúdení.

„Volič nereflektuje, že by mohli mať niečo za ušami, sám Robert Fico pravidelne komunikuje, že sú to podľa neho politickí väzni. Slovenský volič má krátku pamäť,“ uzavrel analytik.

Pokles Hlasu je daňou za ich postoje

Martin Slosiarik, sociológ, šéf agentúry Focus

- Je veľmi predčasné pasovať do úlohy zostaviteľa vlády Hlas-SD. Strana stratila približne štvrtinu podporovateľov. Je to aj daň za to, že v mnohých témach chcela stáť medzi koalíciou a opozíciou a z tohto hľadiska bola pre voličov nečitateľná. Svojou DNA patrí k opozícii a táto jej nevyhranenosť ju stojí voličov, ktorých získava dnes naspäť Smer-SD.