Štátne úrady objednávajú letenky za milióny: Aha, kam a za koľko cestovali Matovič, Remišová či Kollár!

Rozcestovaní aj počas pandémie.

Medzi uzatvorenými zmluvami za posledné dni a mesiace pribudlo viacero rámcových dohôd medzi štátnymi orgánmi a sprostredkovateľmi na kúpu leteniek. Dokopy ide o zmluvy za milióny eur. Nový Čas sa pozrel na pár z nich a zisťoval, ktoré destinácie budú politici či štátni úradníci využívať najčastejšie.

Tento rok medzi rámcovými zmluvami na obstarávanie leteniek pribudli dokumenty aj z Úradu podpredsedu vlády SR, ktorý vedie Štefan Holý. Ten je medzi menej viditeľnými členmi vlády, preslávil sa minulý rok, keď počas lockdownu navštevoval rodinu v Británii na výnimku. Aj jeho štátny tajomník za úrad v januári uzatváral zmluvu na letenky za 84-tisíc eur. „V tomto prípade ide o štandardnú rámcovú zmluvu, akú využívajú aj ďalšie rezorty. Ide o definovanie odhadovanej sumy pre celý úrad na obdobie 12 mesiacov,“ hovorí generálny riaditeľ kancelárie podpredsedu vlády Peter Hajnala.

Pripomína, že ide o hrubé náklady na schválené pracovné cesty. „Objednávateľ nie je povinný stanovenú sumu vyčerpať. Rámcová zmluva je podpísaná 5 poskytovateľmi, čo znamená, že každá požiadavka na letenku ešte prechádza ponukovým konaním, kde sa snažíme získať letenku za čo najnižšiu cenu,“ dodal Hajnala. Prečo štát v tomto prípade nevyužíva vládny špeciál, ktorý má v letke ministerstvo vnútra? „Využívanie vládneho špeciálu pri ceste 1 či 2 ľudí je neefektívne a rovnako je potrebné Ministerstvu vnútra SR za jeho využitie platiť,“ uzavrel Hajnala.

Úradníci aj politici

V septembri uzatváralo novú zmluvu na letenky za 1 200 000 € bez DPH aj Ministerstvo fi nancií SR pod vedením Igora Matoviča, ktorú dojednávala generálna tajomníčka služobného úradu. Rezort financií hovorí, že si takéto služby objednávajú pravidelne a tvoria ju očakávané zahraničné pracovné cesty expertov ministerstva. Rovnako je podpísaná s piatimi poskytovateľmi, a keďže ide o rámcovú zmluvu, dané služby nemusia byť využité v plnom rozsahu.

„Každá „letecká“ pracovná cesta bude samostatne súťažená medzi danými spoločnosťami a Ministerstvo financií SR tieto čiastkové súťaže v danom čase vyhodnotí a vyberie najvýhodnejšiu ponuku,“ uviedli z tlačového odboru. „Zamestnanci ministerstva fi nancií (experti) vládny špeciál samostatne využívať nemôžu. Ak by to aj bolo teoreticky možné, bolo by to extrémne finančne nákladné, keďže zakúpenie jednej letenky je nákladovo neporovnateľné s „výjazdom“ vládneho špeciálu s jednou osobou na palube,“ dodali z rezortu Matoviča.