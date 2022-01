Slovensko rieši plány v prípade vojny na Ukrajine: Budeme žiadať o pomoc spojencov NATO?!

Nakoľko je reálne, že Slovensko bude žiadať spojenecké vojská NATO o prítomnosť na našom území?

Hoci minister obrany Jaroslav Naď (40) aj minister zahraničných vecí Ivan Korčok (57) vytrvalo opakujú, že táto možnosť nie je aktuálna, pomaly už aj voľným okom vidno, že napätie na ukrajinsko-ruských hraniciach by sa dalo krájať.

Otázku možného príchodu vojsk NATO v súvislosti s hrozbou ruskej invázie na Ukrajinu mali na stole aj účastníci rokovania Bezpečnostnej rady. „My nie sme medzi tými, ktorí žiadajú takúto prítomnosť,“ potvrdil šéf rezortu obrany Naď. Slovensko tak má zatiaľ opačný postoj ako iné členské krajiny aliancie. „NATO sa dostáva do situácie, že takmer všetky krajiny na východnej hranici pýtajú tých vojakov na svoje územie. Žiadajú, aby tam bola vojenská prítomnosť aliančných vojsk, lebo sa boja toho, čo sa deje na Ukrajine z hľadiska možného útoku z Ruskej federácie. Aliancia nám netlačí vojakov na naše územie, reaguje na to, že viaceré krajiny na východnej hranici, aj tie, ktoré nemajú doteraz aliančnú prítomnosť, o takúto prítomnosť žiadajú,“ hovorí Naď.

„V tejto chvíli to nie je súčasťou konkrétnych úvah, ale SR je súčasťou obranného plánovania NATO a súčasťou takýchto úvah je aj to, ako sa vysporiadať s touto situáciou,“ vyjadril sa aj minister zahraničia Ivan Korčok. Pripomenul, že aj ak by k takejto situácii hypoteticky prišlo, „prítomnosť ozbrojených síl ktoréhokoľvek cudzieho štátu schvaľuje zvrchovaná NR SR a vláda SR“.

„Zatiaľ sa o prítomnosti spojeneckých vojsk na našom území neuvažuje, aj keď evidujeme ponuku z Českej republiky, ktorá je ochotná prísť posilniť našu východnú hranicu,“ vyjadril sa pre Nový Čas predseda brannobezpečnostného výboru NR SR Juraj Krúpa (OĽaNO). „Pozorne monitorujeme situáciu na Ukrajine a podľa vývoja bezpečnostnej situácie zvážime ďalšie kroky. Momentálne žiadosť o vyslanie aliančných vojsk na naše územie nie je na stole,“ dodáva Krúpa.

Hlas: Nepredbiehajme

Do debaty sa pomerne hlasno zapája aj opozícia, ktorá vyzýva na striedmosť. „Sme členmi kolektívnych medzinárodných zoskupení NATO a EÚ. Nepredbiehajme vývoj, reagujme zodpovedne a adekvátne k situácii. Podľa vyjadrení najvyšších ukrajinských činiteľov situácia na rusko-ukrajinskej hranici nie je dramatická. A preto si počkajme, ako a s akým výsledkom prebehne diskusia na úrovni NATO a EÚ,“ odpísal Martin Dorčák z tlačového odboru Hlasu.

Reálne by to bolo v prípade hrozby

Pavel Macko, generál vo výslužbe

- Otázka prítomnosti spojeneckých vojsk na území Slovenskej republiky je momentálne čisto hypotetická. Reálnou by sa stala v takej situácii, keď by Slovensku hrozila konkrétna bezpečnostná hrozba, alebo by sa takáto hrozba výrazne zvýšila. To by sa stalo napríklad vtedy, ak by došlo k okupácii Ukrajiny alebo by boli signály o snahe o prienik ozbrojencov alebo ľudí pod legendou na naše územie a vykonávanie diverznej činnosti. Takáto situácia momentálne nie je. Takáto predsunutá prítomnosť by bola možná jedine so súhlasom Národnej rady na žiadosť slovenskej vlády. To, aký by mohla mať charakter, by záviselo od toho, o aký druh hrozby by išlo. V tomto okamžiku je predčasné špekulovať o tom, aké sily a prostriedky by boli potrebné.