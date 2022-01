Slovenská akademická komora stále nerozhodla v prípade poľovníckej chaty: Čo bude ďalej?

O prípadnom podaní disciplinárneho návrhu na advokátov, ktorí figurujú na medializovaných nahrávkach z poľovníckej chaty, sa zatiaľ nerozhodlo. Je to v rukách revíznej komisie Slovenskej advokátskej komory (SAK), ktorá rozhodne v najbližších mesiacoch.

V rozhovore pre TASR to uviedol predseda SAK Viliam Karas. "Revízna komisia prijala podnety, rozhodla, že bude konkrétnu vec prešetrovať. Mám informáciu, že už prebehla komunikácia s dotknutými kolegami. Komisia si vyžiadala podklady, informácie," priblížil šéf advokátskej komory. Týka sa to medializovaných videí z októbra 2021, keď sa na poľovníckej chate stretávali šéf Smeru-SD Robert Fico, obhajca obvineného policajného exprezidenta Tibora G. Marek Para, bývalý minister vnútra Robert Kaliňák, podnikateľ Miroslav Bödör a advokát Pavol Gašpar.

Advokáti Para a Gašpar sa v poslednom čase objavili aj na tlačových konferenciách po boku opozičných politikov. Karas počas týchto tlačoviek nezaznamenal tvrdenia, ktoré by mohli byť predmetom disciplinárneho konania. "Účasť na tlačových konferenciách s politikmi si musí každý advokát vyhodnotiť sám. Vo vzťahu k tomu, či to je požiadavka jeho klienta, či je to v rozpore so záujmom klienta a či to je v jeho prospech alebo nie," podotkol s tým, že podľa etických princípov komory musí advokát uprednostniť záujem klienta pred svojim vlastným.

"Keď advokát vyhodnotí, že možno aj to je cesta, treba to rešpektovať. Otázka je, čo a ako sa komunikuje a tvrdí. Vo všeobecnosti nevidím problém v tom, aby na tlačovej konferencii so súhlasom klienta informoval advokát o stave veci," povedal Karas. V súvislosti s obsahom tlačových konferencií si myslí, že ak je niekto predstaviteľom štátnej moci, musí byť zdržanlivý pri komentovaní živých prípadov. "Týka sa to opozície aj koalície. Má to potom devastačné účinky pre celú spoločnosť."