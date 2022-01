Poslankyňu OĽANO Kaveckú obvinili: Hrozí jej osem rokov basy! Tohto sa mala dopustiť

Z poslaneckých lavíc rovno do väzenia? Aj taký osud môže v prípade dokázania viny hroziť poslankyni OĽaNO Monike Kaveckej (48).

Polícia ju totiž obvinila zo zločinu machinácie pri verejnom obstarávaní pri výstavbe nájomných bytov. Mala sa ho dopustiť tým, že ako starostka obce Kunerad pri Žiline údajne ušila na mieru proces verejného obstarávania pre konkrétnu firmu. Nadácia Zastavme korupciu, ktorá na tento prípad upozornila už pred polrokom, pritom tvrdí, že podobných káuz je na Slovensku viacero.

Firme F. A. A. C. Consulting mala Kavecká podľa Úradu pre verejné obstarávanie najprv ako členka spoločenstva vlastníkov „priklepnúť“ do 75-ročného prenájmu lukratívne pozemky. Následne vyhlásila verejnú súťaž na výstavbu nájomných bytov, pričom tá sa týkala práve pozemkov vopred prenajatých tejto firme. Do súťaže sa mohol síce prihlásiť ktokoľvek, no kto by súťažil o pozemky, ktoré má v prenájme iná firma, navyše, keď mali záujemcovia čas na rozmyslenie len mesiac?

Prokurátor len stručne oznámil, že Kavecká je obvinená v prípade, že mala zvýhodniť uchádzača vo verejnej súťaži. „Obvinenie považujem za absurdné. Ak by takéto obvinenie malo byť právne v poriadku, musela by mu čeliť veľká časť starostov a primátorov na Slovensku. Plne dôverujem práci orgánov činných v trestnom konaní a svoju nevinu som pripravená dokázať pred súdom,“ uviedla Kavecká.

Kaveckej vyjadrenie, že takýchto prípadov je po Slovensku neúrekom, nemusí byť ďaleko od pravdy. „Prišli sme na to, že to bola veľmi rozšírená prax. Obce a mestá používali viaceré ,finty‘, ako obísť zákon, nesúťažiť a zadať zákazku na výstavbu nájomných bytov vopred vybranej súkromnej spoločnosti. Niektoré za to dostali aj drakonické pokuty od Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO),“ hovorí pre Nový Čas riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková. Pokutu vo výške 30-tisíc eur ÚVO uložil aj v prípade obce Kunerad, to však ešte nebolo jasné, že celý prípad môže mať trestnoprávnu dohru. Proti pokute sa Kunerad bráni na súde.

„Zo všetkých vyššie uvedených skutočností v ich časovej a vo vecnej súvislosti je nepochybné, že všetky kroky a právne akty medzi kontrolovaným a spoločnosťou F. A. A. C. Consulting, s. r. o., od začiatku smerovali k zadaniu zákazky na výstavbu bytového domu/domov s nájomnými bytmi tejto spoločnosti. Verejné obstarávanie síce prebehlo, avšak bez toho, aby boli vôbec vytvorené podmienky na akúkoľvek hospodársku súťaž, čo popiera celý zmysel verejného obstarávania ako takého,“ konštatuje ÚVO v rozhodnutí, ktorým uzavrel odvolacie konanie zo septembra 2020.

OĽANO mlčí

V roku 2020 firma F. A. A. C. Consulting začala stavať dva samostatné bytové domy, ktoré hostia desiatky nájomných komerčných bytov. Firmu sme sa snažili kontaktovať, no bez odpovede. Pokúšali sme sa získať aj stanovisko OĽANO a či nebudú voči poslankyni vyvodzovať kroky. To nám odpísalo, že poslankyňa Kavecká bude mať v priebehu budúceho týždňa tlačovú besedu. OĽANO malo nedávno problémy aj s poslancom Jánom Herákom, ktorý bol obvinený zo zneužívania maloletej osoby. On to odmieta, no neskôr sa vzdal mandátu poslanca a na niekoľko mesiacov ho zamestnalo OĽaNO.

Rozhodlo sa o porušení zákona

Janka Zvončeková, Úrad pre verejné obstarávanie

- Obec vyhlásila na danom pozemku súťaž na výstavbu nájomných bytov, pričom v tejto súťaži bola obci predložená jedna ponuka, a to od spoločnosti F. A. A. C. Consulting, s. r. o. Pozemky, na ktorých sa táto spoločnosť zaviazala vybudovať bytový dom, sú vo vlastníctve Bývalých urbárnikov Obec Kunerad, pozemkové spoločenstvo. Toto pozemkové spoločenstvo ešte 5. 1. 2018 uzavrelo so spoločnosťou F. A. A. C. Consulting, s. r. o., nájomnú zmluvu, na základe ktorej jej tieto pozemky prenajalo na 75 rokov. Podpredsedníčkou tohto pozemkového spoločenstva bola v danom čase starostka obce Kunerad. O porušení zákona o verejnom obstarávaní sa rozhodlo v konaniach na dvoch stupňoch.