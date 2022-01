Zaujímavé výsledky prieskumu: Sulíkova SaS naberá na percentách!

Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali v polovici januára, vyhrala by ich strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) so ziskom 18 percent.

Na druhom mieste sa umiestnila strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorej by svoj hlas odovzdalo 14,2 percenta voličov. Tretie miesto obsadila strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD), ktorej dôveru prejavilo 13,8 percenta oslovených. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky agentúry Ako, ktorý uskutočnila pre televíziu Joj formou telefonického dopytovania od 10. do 17. januára na vzorke 1 000 respondentov. Do parlamentu by sa dostalo osem politických subjektov. Na ďalších miestach sa umiestnili hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (9,3 percenta), Progresívne Slovensko (8,5 percenta), Sme rodina (6,5 percenta), Republika (6,2 percenta) a Kresťanskodemokratické hnutie (6 percent). Naopak, brány NR SR by neprekročila strana Szövetség – Aliancia (4 percentá), Slovenská národná strana (3,6 percenta), Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (2,9 percenta), Za ľudí (2,2 percenta) či Dobrá voľba a Umiernení (2 percentá). Názov politického subjektu Preferencie v % Počet mandátov v NR SR Hlas-SD 18% 33 SaS 14,2% 26 Smer-SD 13,8% 25 OĽaNO-Nova-KÚ-Zmena zdola 9,3% 17 Progresívne Slovensko 8,5% 15 Sme rodina 6,5% 12 Republika 6,2% 11 KDH 6,0% 11 Szövetség – Aliancia 4,0% SNS 3,6% ĽSNS 2,9% Za ľudí 2,2% Dobrá voľba a Umiernení 2,0% Spolu 0,8% Socialisti.sk 0,5% Maďarské fórum 0,5% KSS 0,3% Naša vlasť 0,3% Život - národná strana 0,2% Národná koalícia 0,2%