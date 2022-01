Matovičovi opäť predĺžili osobnú ochranku: Aký je dôvod? Odborník v tom má pomerne jasno

Fico z hrušky dole, hneval sa expremiér Igor Matovič (48), keď jeho predchodcovi na poste premiéra Robertovi Ficovi (57) aj po skončení v úrade predlžovali ochranku.

Teraz sa do rovnakej situácie dostáva sám. Premiérom nie je už trištvrte roka, no napriek tomu mu ochranku predĺžili. Najnovšie tak spravil minister vnútra Roman Mikulec (49). Aké sú dôvody, že Matovič stále potrebuje byť pod dozorom?

Zatiaľ čo Matovič robí okolo tejto témy tajnosti, čo v tomto prípade môže byť aj pochopiteľné, predĺženie ochranky nám potvrdilo ministerstvo vnútra. „Úrad na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií (ÚOÚČaDM) MV SR neustále vyhodnocuje bezpečnostné riziká. Na základe návrhu ÚOÚČaDM bola ochrana pre ministra financií na začiatku tohto roka predĺžená z dôvodu pretrvávajúcich bezpečnostných rizík,“ odpísali z rezortu pod vedením Mikulca.

Aký môže byť dôvod ďalšieho predlžovania ochranky, to úrady tradične nezverejňujú, bývalý riaditeľ ÚOÚČaDM Juraj Zábojník v tom však má pomerne jasno. „V súvislosti s pánom Matovičom, samozrejme, nie je o čom diskutovať. Pozrite si jeho časovú os na jeho sociálnej sieti, pozrite sa na jeho vyjadrenia a bude vám jasné, že mal by mať pancierové auto a posilnenú ochranu,“ hovorí Zábojník pre Nový Čas.

Súčasný minister financií bol vo funkcii premiéra do 1. apríla minulého roka. Následne mu začala plynúť trojmesačná lehota, počas ktorej mal ešte ochranku automaticky, a potom mu ju koncom júla zrušili. Opätovne mu zvýšenú ochranu zo strany bodygardov pridelili v októbri pre pretrvávajúce bezpečnostné riziká a možné ohrozenie života i zdravia. Matovič sa ešte ako premiér posťažoval, že dostáva vyhrážky aj jeho rodina, a pridelili mu opancierovanú limuzínu. „Takúto nakladačku pre moje dcéry, pre moju manželku - to je odporné niečo. To je odporná robota,“ hovoril v minulosti.

Zároveň ochranku pri Ficovi kritizoval. Šéf Smeru ju v minulosti používal dva roky po odchode z funkcie premiéra, keďže mu ju predlžovala jeho ministerka vnútra Denisa Saková. „Fico z hrušky dole. Robert Fico dnešnou polnocou stratil nárok na bezdôvodne prideľovanú ochranku. Zbytočné mrhanie státisícov a bezbrehý papalášizmus sa skončil,“ písal v marci 2020, keď Mikulec odobral Ficovi ochranku.

Opakovaná kritika

Aj samotný Fico v minulosti kritizoval svoju predchodkyňu Ivetu Radičovú za to, že aj po odchode z funkcie využívala opancierované auto. Podľa Fica jej pritom nič nehrozilo. „Prosím vás, na Slovensku? Môžu do vás akurát dobre kopnúť na ihrisku, keď hráte futbal, to je tak všetko,“ komentoval vtedy Fico. Samotná ochranka stojí štát podľa dávnejšie medializovaných súm okolo 10- až 20-tisíc eur. „Ja si myslím, že je to omnoho viac,“ povedal Zábojník. „To nie sú len náklady Úradu, to sú aj náklady súčinných zložiek, ktoré s ním spolupracujú, a musia tiež vyhodnocovať informácie,“ vysvetľuje Zábojník.

Môže to byť aj pre listy či e-maily

Peter Krajčirovič, bývalý riaditeľ Úradu pre ochranu ústavných činiteľov

- Dôvodom na predĺženie ochrany môže byť jedine ohrozenie bezpečia chránenej osoby. Aby tá osoba mala nárok na ochranu, musia disponovať relevantnými informáciami o jej ohrození. Je presne určené, kedy môže osoba, ktorá nemá nárok na osobnú ochranu, dostať na určitý čas výnimku. Tým dôvodom najčastejšie bývajú vyhrážky, pričom môžu byť napríklad listové, môžu to byť e-maily. Tá ochrana však nie je len fyzická, tam ide aj o to, že okolo ústavných činiteľov pracujú aj operatívne zložky, a ony, keď na niečo dôjdu, tak podľa toho postupujú.