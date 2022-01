Čaputová podporuje obrannú zmluvu, ale...: Dohodu s USA podpíšem len s doložkou!

Povedala zásadné stanovisko.

Prezidentka Zuzana Čaputová (48) podporuje obrannú dohodu so Spojenými štátmi americkými, no keďže vyvoláva v politickej aj vo verejnej debate veľkú polemiku, rozhodla sa k nej pripojiť tzv. interpretačnú doložku. Hovorí, že zmluvu podpíše, ale len s presným vyjadrením, že to neznamená budovanie základní na Slovensku.

Hlava štátu sa rozhodla neposlať dohodu na preskúmanie Ústavnému súdu napriek tomu, že to požaduje opozícia. Ako uviedla, toto rozhodnutie je výsledkom diskusií so širokým spektrom ústavných právnikov. „Analyzovali sme túto zmluvu z hľadiska možného rozporu s ústavou a musím konštatovať, že žiaden rozpor s ústavou sme tam neidentifikovali,“ skonštatovala Čaputová.

Prezidentka sa však rozhodla pre iný krok, ktorý, dúfa, že upokojí nálady v spoločnosti. K plnomocenstvu na podpísanie zmluvy, ktoré odovzdá jednému z členov vlády, pripojila aj takzvanú interpretačnú doložku. V nej špecifikuje, ako si túto dohodu vykladá slovenská strana. V prípade, že by Američania s takýmto výkladom nesúhlasili, dohodu by sme podľa nej určite nepodpísali. Čo sa v Čaputovej interpretačnej doložke konkrétne uvádza?

„Dohoda je výrazom suverenity SR, bude sa vykonávať spôsobom, ktorý nepredstavuje jej ohrozenie alebo obmedzenie a ktorý neznižuje bezpečnosť Slovenska a jeho obyvateľov,“ píše sa v nej a ďalej sa v nej uvádzajú na pravú mieru záležitosti, ktoré o zmluve zazneli vo verejnej debate. „Táto dohoda nie je rozhodnutím o vytvorení vojenských základní na území SR ani rozhodnutím o prítomnosti ozbrojených síl USA na území SR. Súhlas s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území SR sa riadi výlučne ústavou a tak ako doposiaľ podlieha rozhodnutiu NR alebo vlády,“ konštatuje Čaputová.

„Táto dohoda neumožňuje na území SR prítomnosť jadrových, biologických alebo chemických zbraní. Dohoda neznamená definitívne vzdanie sa trestnej jurisdikcie. Prenos trestnej právomoci na orgány USA je možné v ktoromkoľvek prípade odvolať,“ píše sa v doložke. Uviedla, že s americkou stranou doložku nekonzultovala. Premiér Eduard Heger po jej vyhlásení skonštatoval, že ide o správny signál verejnosti. Hlas-SD to naopak označil za „vážne zlyhanie prezidentky“.