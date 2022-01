Premiér sa stretol s Pekarovou Adamovou: Hovorili o pandémii aj obrannej dohode

Premiér Eduard Heger (OĽANO) sa v utorok stretol s predsedníčkou Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Markétou Pekarovou Adamovou.

Hovorili spolu o vzájomných bilaterálnych vzťahoch, diskutovali aj o pandémii, ekonomickej obnove, európskych témach či o bezpečnostných otázkach. Informoval o tom tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Predseda vlády informoval Pekarovú Adamovú o obrannej dohode Slovenska s USA. Dohoda sa stala lakmusovým papierikom, poznamenal Heger s tým, že sa v diskusii ukazuje, kto hovorí pravdu a kto nie. Obaja predstavitelia sa zhodli na potrebe čestnej politiky, ktorá má na zreteli verejný záujem. Je podľa nich potrebné komunikovať fakty a pravdivé argumenty, pretože šírenie klamstiev nadobúda nebezpečné rozmery.

"So Slovenskom máme jedinečné vzťahy a navzájom si rozumieme tak ako so žiadnym iným národom," vyhlásila na stretnutí Pekarová Adamová. Skonštatovala, že český premiér Petr Fiala bol veľmi potešený prijatím u predsedu vlády SR a zhodou, ktorú na Slovensku našiel. Heger tiež predsedníčke českej poslaneckej snemovne zagratuloval k zvoleniu do funkcie a poukázal na dôležitosť témy rodovej rovnosti.