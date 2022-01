Takto si Kollár okrúhly stôl asi nepredstavoval: Opozícia kritizuje koalíciu, avizuje referendum

Vládna koalícia sa ľudí bojí, nechce im vrátiť moc do rúk. Opozícia chce preto opäť iniciovať zber podpisov na iniciovanie referenda o zmene Ústavy SR, ktorou by sa umožnilo skrátiť volebné obdobie.

Po stretnutí za okrúhlym stolom s predsedom Sme rodina a parlamentu Borisom Kollárom to skonštatovali predstavitelia opozície. Koalícia okrem Sme rodina na stretnutie neprišla. Kollár prišiel s návrhom na zmenu ústavy, ktorou by bolo možné skrátiť volebné obdobie, ale až od roku 2024. Opozícia to odmieta. Tvrdí, že tento návrh Sme rodina, ktorý podal poslanec Miloš Svrček, nemá šancu na úspech a považuje za smiešne, že by zmeny platili až od ďalšieho volebného obdobia.

"Koalícia sa otočila chrbtom k ľuďom, keďže neprišla. Akýkoľvek návrh na zmenu ústavy sa schváliť nedá, pretože 90 poslancov nemáme. Nemôžeme súhlasiť s tým, že navrhujú, aby zmeny platili až od roka 2024. Ľudia musia mať možnosť odvolať vládu aj v tomto volebnom období, nielen od budúceho volebného obdobia," povedal novinárom poslanec Národnej rady (NR) SR a líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini.

Keďže koalícia dala jasne najavo, že si neželá vrátiť moc ľuďom, ani Svrčekov návrh nemá podľa neho šancu uspieť. "K predčasným parlamentným voľbám sa môžeme dopracovať len cez zmenu ústavy. Jediní, kto bude môcť vládu donútiť zmeniť ústavu, sú ľudia," dodal.

Stretnutie podľa lídra Smeru-SD Roberta Fica potvrdilo, že koalícia je schopná ignorovať ústavu a pravidlá demokracie. Odmieta návrh Svrčeka a v pléne ho nepodporí. Parlamentom podľa neho neprejde žiaden návrh, ktorý by smeroval k predčasným voľbám. Avizuje referendum s otázkou o zmene ústavy a tiež s otázkou o amerických základniach. Hlas-SD má pridať otázku sociálneho charakteru. Fico si myslí, že podpisy vyzbierajú do mesiaca.

Na stretnutie za okrúhlym stolom prišiel aj nezaradený poslanec z mimoparlamentného hnutia Republika Miroslav Suja. Považuje za neúctu voči Kollárovi, že koaliční partneri neprišli. Republika podľa neho pomôže pri zbere podpisov na iniciovanie referenda.

Na okrúhlom stole sa nezúčastnili SaS, Za ľudí ani OĽANO. Šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová pre TASR uviedla, že predsedovi adresovala za svoj poslanecký klub ospravedlnenie. Nepovažuje za rozumné rokovať o tejto téme so stranami na okraji politického spektra. Najskôr podľa nej treba hľadať dohodu s koaličnými partnermi. Kroky Kollára v tejto otázke však považuje za zadosťučinenie jeho sľubom a politické gesto. OĽANO podľa slov predsedu poslaneckého klubu hnutia Michala Šipoša trvá na stanovisku, že s "mafiánmi a fašistami sa baviť nebudú". Poslanec Za ľudí Juraj Šeliga dodal, že Svrčekov návrh koaliční partneri nepodporia.